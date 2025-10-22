Es tendencia:
Mientas Alexander Zverev ganó 54,8 millones de dólares en premios, esto consiguió Daniil Medvedev

El alemán y el ruso son contemporáneos y realizaron su carrera casi en paralelo, aunque con algunas diferencias sustanciales.

Por Lautaro Toschi

Medvedev y Zverev
© GettyMedvedev y Zverev

Daniil Medvedev y Alexander Zverev se llevan apenas un año de edad -el ruso tiene 29 y el alemán 28- por lo que su recorrido en el tenis fue casi en paralelo. Se iniciaron como profesionales entre 2013 y 2014, en un circuito que tenía a Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer en lo más alto. Sin dudas, el tener que competir desde tan chicos contra el Big 3 no fue tarea sencilla para ellos y para colmo, cuando Roger y Rafa se retiraron fue cuando aparecieron dos nuevos cracks: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Así y todo, Daniil Medvedev -con su particular técnica- y Alexander Zverev supieron conseguir títulos importantes y estar en puestos de relevancia en el ranking de la ATP. Sin ir más lejos, el ruso fue campeón del US Open y número 1 del mundo, mientras que el alemán jugó tres finales de Grand Slam y no pudo ganar ninguna y en el ranking su mejor puesto fue el número 2. Probablemente en esos detalles esté la mayor diferencia entre dos jugadores con un camino bastante similar.

¿Cuánto dinero ganaron en premios Zverev y Medvedev?

Alexander Zverev se convirtió en profesional en 2013 y desde entonces lleva acumulados 54.881.229 dólares en premios, con 24 títulos ganados. Por su parte, Daniil Medvedev, que comenzó en el profesionalismo en 2014- acumuló 47.785.184 dólares, según informó el sitio oficial de la ATP. Cabe destacar que este dinero contempla únicamente lo que ganaron en los premios de los torneos y no lo que obtuvieron mediante acuerdos comerciales.

Zverev le ganó a Medevedev la final del ATP Finals 2021. (Foto: Getty).

¿Cómo está el historial entre Medvedev y Zverev?

El historial entre Daniil Medvedev y Alexander Zverev está 14 a 7 a favor del ruso, pero existen algunas particularidades: los primeros cuatro partidos entre sí los ganó el alemán. En lo que respecta a finales, el ruso se impone al alemán por 2 a 1. De los últimos nueve duelos entre sí, Daniil se impuso nada más y nada menos que en ocho.

lautaro toschi
Lautaro Toschi

