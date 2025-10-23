Garbiñe Muguruza eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal: “Me parece una bestia”

Insertarse en el circuito femenino allá por 2012 no era nada sencillo. Por esa época, quienes brillaban entre las mujeres eran Serena Williams, Simona Halep, Maria Sharapova y Angelique Kerber, por poner algunos ejemplos. Garbiñe Muguruza se inició como profesional en 2012 y no tardó mucho en demostrar que estaba para pelear por los puestos de arriba.

Muguruza se desempeñó como profesional entre 2012 y 2024, en ese período obtuvo diez títulos, de los cuales dos de ellos fueron de Grand Slam: el primero en Roland Garros ante Serena Williams, mientras que el segundo fue en Wimbledon 2017 ante Venus Williams. Hace algunos años, la venezolana que representó a España dialogó con la Cadena SER y reflexionó sobre el Big 3.

¿Quién es el mejor tenista de la historia para Garbiñe Muguruza?

Muguruza afirmó: “Yo soy de Roger Federer, soy pro Rafa Nadal a muerte, Pero a mí Djokovic me parece una bestia tenísticamente. En cuanto a calidad en el tenis, el mejor es Novak, me parece muy chistoso. He hablado muchas veces con él fuera de pista y es súper majo, me lo he pasado muy bien. En pista es cierto que tiene esa personalidad serbia, del este. Los tres me caen muy bien”.

Muguruza y una interesante reflexión sobre el final de su carrera

Si bien era joven y tenía mucho más por dar, Muguruza no encontró buenos resultados en 2023 y optó por tomar un año sabático y así lo explicó: “He ido tomando esta decisión poco a poco, han sido claves estos meses de descanso. Lo recibí con los brazos abiertos. Me sentía mejor y mejor y no echaba en falta la disciplina de la vida que llevaba antes. No ha sido en un día. Me he dado cuenta de que quería mirar mi siguiente capítulo y no tanto la raqueta”. Ese año sabático terminó siendo definitivo ya que en abril de 2024 anunció su retiro oficial de la actividad profesional a sus 30 años.

