Jannik Sinner podría ser víctima del gobierno chino por un insólito motivo

Resulta tan insólito como de película. Pero el avance de la tecnología permite lograr diferentes acciones con la población mundial. Y uno de los afectados sería el tenista italiano de 24 años, Jannik Sinner, que formaría parte de una maniobra del gobierno de China, liderado por Xi Jinping.

A lo largo de las últimas horas, y luego de destapar el fraude salarial en la NBA relacionado con Kawhi Leonard y LA Clippers, nuevamente fue Pablo Torre, periodista del portal Hunterbrook y experto en asuntos de investigación confirmó que la empresa BrainCo, la cual está vinculada al gobierno chino, robó datos cerebrales de estrellas del deporte como Sinner, Charles Leclerc, Iga Swiatek y Mikaela Shiffrin.

En la investigación que hizo Torre, detectó que la empresa situada en la ciudad de Hangzhou y fundada por Han Bicheng, a través de las diademas “FocusCalm”, las cuales recaban datos de sus ondas cerebrales para potenciar el rendimiento deportivo y así tener mayor calma dentro del recinto donde se desempeñen. Y así envían datos a China con el fin de poder entrenar a los militares ante la chance de que afronten guerras en el futuro.

Jannik Sinner, tenista italiano ganador de 20 títulos ATP. (Getty Images)

Jannik Sinner estará en la gira asiática de canchas duras

A partir del miércoles 24 de septiembre, y con extensión hasta el martes 30 de dicho mes, se celebrará el ATP 500 de Tokio, el cual le dará inicio a la gira asiática de canchas duras.

Jannik Sinner participará de dicho torneo, para luego pasar al China Open, el cual se disputará entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre. Antes de pasar al ATP 250 de Kazajistán, se llevará a cabo el Masters 1000 de Shangái, entre el 1 y 12 de octubre.

