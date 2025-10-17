Fue número 1, se vio obligada a retirarse, participó de un polémico evento con Djokovic y criticó a las tenistas que posan sin ropa: “No soy ese tipo de persona”

Insertarse en el circuito femenino en el año 2000 no era tarea sencilla. Las hermanas Williams ya eran una realidad, Jennifer Capriati, Martina Hingis, Lindsay Davenport y Mary Pierce peleaban en los grandes escenarios y también comenzaron a aparecer los nuevos talentos como Maria Sharapova o Jelena Jankovic, una tenista nacida en Yugoslavia que se había formado en la prestigiosa academia de Nick Bolletieri.

Los inicios de Jankovic en el tenis

Jelena Jankovic nació el 28 de febrero de 1985 en Belgrado, cuando todavía formaba parte de Yugoslavia. Sus padres eran economistas y ella tenía decidido seguir ese camino, pero a los 9 años se inició en el mundo del tenis y al año siguiente fue campeona nacional Sub 10, más tarde hizo lo mismo en la categoría Sub 12 y la familia tomó la decisión de enviarla a la prestigiosa academia de Nick Bollettieri, una de las mejores del mundo.

Primeros años en el circuito y campeona en Wimbledon

Tras formarse en la academia de Nick Bollettieri, Jelena Jankovic dio el salto al profesionalismo en el año 2000, pero recién para 2003 empezó a dar que hablar y en 2004 ganó su primer título a nivel WTA, fue en el polvo de ladrillo de Budapest ante Martina Sucha. Luego de tres años sin títulos, Jankovic inició de gran manera el 2007 y se coronó en Auckland, más tarde en Charleston, Roma y Birmingham. También en 2007 conquistó su único título de Grand Slam, fue en la modalidad dobles mixto junto a Jamie Murray -hermano de Andy- en Wimbledon.

Jamie Murray y Jelena Jankovic tras ganar Wimbledon 2007 en dobles mixto. (Foto: Getty).

La gran carrera de Jelena Jankovic

En 2007, Jelena Jankovic había dejado en claro que estaba para pelear por el número 1 del ranking, aunque por ese entonces también se destacaban jugadoras como Serena Williams, Maria Sharapova. Ana Ivanovic y Justin Henin. En 2008, la serbia repitió título en Roma y logró su mejor performance en un Grand Slam en individuales: fue finalista del US Open, pero en aquella oportunidad cayó ante Serena Williams por 6/4 y 7/5.

Serena Williams y Jelena Jankovic en la premiación del US Open 2008. (Foto: Getty).

Tras perder esa final, Jelena Jankovic llegó a ser la número 1 del mundo del ranking de la WTA, pero solamente por una semana, aunque en octubre recuperaría la cima y la mantendría por 17 semanas más. El tramo final de 2008 fue espectacular para Jankovic que se consagró campeona en tres torneos más.

Cabe destacar que Jankovic fue la primera jugadora en llegar a ser número 1 que terminó su carrera sin un título de Grand Slam, luego se sumarían a la lista Dinara Safina y Karolina Pliskova.

Entre 2009 y 2010, Jankovic obtuvo tres títulos, entre ellos el WTA 1000 de Indian Wells, uno de los más importantes del circuito. Tuvo que esperar tres años para volver a coronarse ya que gritó campeona en Bogotá recién en 2013. Sus últimos títulos fueron en el año 2015. En total, Jankovic tuvo una destacada trayectoria en la que supo ser número 1 del mundo y ganar 15 torneos en individuales.

Jankovic con el trofeo de Indian Wells 2010. (Foto: Getty).

Críticas a las jugadoras que posan desnudas

En el año 2008, antes de ser número 1 del mundo, Jelena Jankovic le brindó una entrevista a EFE donde le consultaron por una situación que se había puesto de moda en ese momento que era que algunas tenistas -en ese caso habían sido Ashley Harkleroad y Nuria Llagostera- habían posado desnuda. La serbia fue consultada al respecto y fue tajante: “No soy de ese tipo de persona que es capaz de mostrar su cuerpo desnudo en público. Para eso hay que buscar la intimidad. Para mi sería muy embarazoso y para mi familia también. Ellos no lo aceptarían y yo tampoco me sentiría muy cómoda enfrente de una cámara enseñando mi cuerpo, o mis partes más íntimas”.

Jelena Jankovic es junto a Ana Ivanovic una de las mejores tenistas serbias de la historia. (Foto: Getty).

Además, le preguntaron si no lo haría para promocionar al tenis y Jankovic no dudó: “No necesito que me hagan fotos así para tener más publicidad o para buscar promoción. Si uno quiere algo debe conseguirlo de una forma más natural, sin tener que enseñar tu cuerpo desnudo. Si quieres promocionarte lo que hay que hacer es ganar partidos. Desde luego nunca lo haría, nunca saldría a la cancha desnuda, ni siquiera si me garantizasen que sería la número uno del mundo. Prefiero salir vestida, me siento más cómoda así, es la única manera de poder jugar bien”.

Jankovic en 2016. (Foto: Getty).

Un retiro obligado por las lesiones

Para el año 2017, Jelena Jankovic se encontraba fuera del top 50 y no podía jugar con la regularidad que quería y por eso decidió poner en pausa su carrera un tiempo. Así lo relató en su momento: “Ha sido básicamente una agonía saludable, porque me gusta seguir compitiendo y me encanta estar ahí afuera. Básicamente tengo dolor crónico en la espalda y he estado sufriendo mucho“. Finalmente, ese año 2017 fue el último de su carrera como profesional.

Jelena Jankovic en el US Open 2017. (Foto: Getty).

Su vida después del tenis: evento polémico con Nole y maternidad

Jelena Jankovic dejó la actividad profesional en 2017, pero en 2020 fue protagonista de un evento que generó gran revuelo. En el marco del Adria Tour -organizado por Novak Djokovic- del 2020, en plena pandemia por el Covid-19, Jankovic participó del certamen que despertó polémica ya que se hizo en pleno mes de junio cuando las restricciones eran muy fuertes. Por otro lado, en el año 2021 fue madre de una niña. Desde entonces es una persona activa en las redes sociales.

Djokovic y Jankovic en el Adria Tour 2020. (Foto: Getty).

