El ex Liverpool que se lamenta por la salida de Luis Díaz: “Aportó algo que ahora nos falta”

Los 75 millones de euros que Bayern Múnich pagó al Liverpool por Luis Díaz generan todo tipo de reacciones en Reino Unido. Lo que era una venta obligatoria por la cantidad de fichas en ataque del equipo de Arne Slot ahora mismo se transforma en la ausencia de un delantero que presione y transmita energía en Anfield. Daniel Sturridge, ex atacante de los Reds, se lamenta por la marcha del colombiano en Sky Sports mientras en Alemania se frotan las manos con su fichaje.

“Echo muchísimo de menos a Luis Díaz…Si nos fijamos en el Liverpool del año pasado y cómo solían presionar, creo que podría decirse que él (Lucho) era quien generaba presión en los tres delanteros…Para mí, Luis Díaz, su tenacidad con el balón y su hambre de recuperarlo para su equipo. Aportó algo al Liverpool que ahora les falta. Creo que Ekitike, Isak y Wirtz trabajan duro, no digo que no. No podemos cuestionar su ritmo de trabajo ni su calidad. Pero lo que sí diré es que son jugadores con mentalidad ofensiva”, palabras del ex delantero de Jürgen Klopp sobre la marcha del colombiano rumbo a la ciudad de Múnich.

Luis Díaz se fue por varios ítems que se mezclaron. No era uno de los sueldos más altos de un plantel donde su aportación era clave. Bayern necesitaba un extremo y puso una oferta difícil de rechazar en Anfield. Se ganó cash ara fichajes de peso en Liverpool, pero se perdió un soldado obediente con y sin balón que daba mucho en cuanto a la intensidad de los red se refiere. Para Daniel Sturridge no todo pasa por registros ofensivos a la hora de jugar en equipos como este.

El inglés, que jugó para Liverpool entre 2012 y 2019, anotó siendo 9 un total de 67 goles en 160 partidos que le llevaron a sufrir críticas similares a las que tuviese el colombiano por su performance en cuanto a registros se refiere. Considera que lo que entregaba el colombiano va más allá de un total de tantos y asistencias: “Creo que Díaz se sacrificaría defensivamente. Eso es lo que tienen que averiguar ahora: quién en ese ataque va a ceder un poco. En un tridente delantero, siempre tiene que haber alguien que diga: ‘No me interesan las estadísticas’”.

Los golazos de Luis Díaz en Bayern generan debate en Inglaterra: GETTY

Todo llega en un momento de dudas en Liverpool. En apenas unas jornadas, los reds de Slot perdieron la punta de la Premier League tras derrotas ante Crystal Palace y Chelsea in extemis que hacen que Arsenal sea el nuevo puntero del campeonato. Mientras tanto, Luis Díaz disfruta de su primera experiencia en una Bundesliga donde marcha con pleno de victorias y con un rol más de protagonista tanto dentro como fuera del césped.

Publicidad

Publicidad

Bayern Múnich, encantado con Luis Díaz

Los bávaros golearon por 0-3 al Frankfurt en una jornada donde el colombiano vio portería n dos ocasiones. Un tanto al segundo 15, así como un gran zurdazo en el segundo tiempo, valieron para cerrar un fin de semana redondo para Lucho en todos los sentidos. Vincent Kompany, su entrenador en el Allianz, se rinde a la figura de un extremo al que bendice por todo lo alto. Lleva 6 goles y 4 asistencias en 10 batallas de este curso.

“Hemos ganado y estoy muy contento por ello. Hoy también hay que felicitar a Lucho Díaz. Ha estado activo desde el primer minuto, siempre presente, incluso cuando no marca. Esa energía, esa actividad, se transmite a todo el equipo. Esos son precisamente los jugadores que necesitas, los que dan lo mejor de sí mismos semana tras semana…Hay que elogiar a Lucho Díaz. Se necesitan jugadores así, que den lo mejor semana tras semana”, reflexiones del DT del Bayern sobre su nueva estrella.

ver también Mientras Bayern Múnich pagó 75 millones por Luis Díaz, esto confirmó Fenerbahçe que le costó la cesión de Jhon Durán