Luis Díaz y Bayern Múnich, elogiados por un campeón del mundo con Alemania: “Todo funciona”

Alemania se encuentra a los pies del Bayern Múnich de Luis Díaz. Voces como Lothar Matthäus, Balón de Oro de 1990, se deshacen en elogios hacia un proyecto que de momento acumula solamente victorias desde que el balón empezase a rodar en tierras germánicas varias semanas atrás. BILD convocó al penúltimo capitán de Die Mannschaft en levantar la Copa Mundial de selecciones de la FIFA para hablar de un proyecto donde el colombiano ya juega como un experto en 1000 batallas.

“Vincent Kompany ha devuelto al Bayern algo que algunos entrenadores anteriores no habían conseguido: el sentido de la solidaridad, una forma respetuosa de tratarse. Ha vuelto a unir al equipo. Como nos pasó en el Mundial de 1990: da la sensación de que los suplentes están tan contentos cuando se marcan goles como si estuvieran en el campo”, marcaba Lothar Matthäus alrededor de un proyecto que entiende que vive sus mejores meses en años. La llegada de Luis Díaz ha sido un paso al frente para futbolistas en ataque, e igualmente para mejorar las prestaciones defensivas de un equipo que sufrió diferentes bajones sin balón en los últimos meses.

Para Lothar Matthäus no solamente Luis Díaz ha mejorado en este tramo de la temporada. Bendice al entrenador del Bayern por su trabajo a nivel colectivo e igualmente por la elección de piezas en el mercado de fichajes. Se está cocinando algo importante: “Kompany ha mejorado el equipo. Hace cambios que quizá no hubiera hecho hace un año, así que mantiene unido al equipo. Todo funciona, todos disfrutan participando. Implementan las instrucciones del entrenador y ganan sus partidos con dominio, facilidad y alegría”.

El impacto de Luis Díaz en el equipo es tajante. A tal punto llega el tema que incluso el propio Kompany le ha puesto como uno de los mejores de lo que vamos de campaña en Baviera. En lo que vamos de temporada ya suma más de 6 goles en una delantera donde su sociedad tanto con Harry Kane como por supuesto con el francés Michael Olise ha supuesto igualar alguno de los mejores inicios de temporada de la historia del Bayern. Se busca seguir consolidando una era dorada en cuanto la Bundesliga se refiere y romper con la sequía de títulos europeos de la entidad desde el año 2020.

Lothar Matthäus compara su campeonato del mundo con este Bayern de Luis Díaz: GETTY

“Esa energía se transmite a todo el equipo. Se necesitan jugadores así, que den lo mejor…Además de ser una gran ayuda para nosotros en el campo, también es un gran activo para el vestuario. Es un placer estar con él en el campo”, palabras del propio Vincent Kompany sobre un Luis Díaz cuyo impacto en Bayern va más allá de lo individual y que ya deja incluso elogios de peso por parte del penúltimo campeón del mundo con Alemania como capital. Lothar Matthäus bendice el proyecto.

