“Nos llena de alegría”: la reacción del Bayern a la goleada de James Rodríguez y Luis Díaz con Colombia a México

La goleada de Colombia sobre México durante la última Fecha FIFA generó reacciones hasta en tierras alemanas. Bayern Múnich publica en redes sociales una imagen que une tanto su pasado como presente en relación con el combinado cafetero. La asistencia de James Rodríguez a Luis Díaz y el posterior festejo de todos los hombres de Néstor Lorenzo queda inmortalizado para cerrar una herida.

“Mi llave: esta foto nos llena de alegría”, fue lo que publicaron las cuentas en redes sociales del Bayern Múnich en español alrededor de festejo del gol del Guajiro en la victoria por cuatro goles a cero contra México jornadas atrás. Festejaron por todo lo alto un nuevo grito sagrado del fichaje más caro del equipo del sur de Alemania a lo largo de los últimos meses. Pero también los buenos rendimientos con su selección de un exfutbolista del Bayern con el que se han tenido diferentes roces como elogios desde su salida del Allianz Arena.

James respondió a la publicación del Bayern Múnich con un corazón y agradeciendo por todo lo alto el recuerdo que se intenta tener sobre su paso por la entidad. Recordemos que llegó cedido desde Real Madrid y en tiempos donde el cafetero ni mucho menos tenía lugar en una de las mejores plantillas en toda la historia de la Casa Blanca del fútbol. Durante 24 meses la capital de Baviera fue su hogar y su rendimiento, de más o menos, dejó un sabor agridulce en el general de la Bundesliga.

67 partidos, 19 goles, 24 asistencias, dos ediciones de la Supercopa de Alemania y dos de la Bundesliga. Ese fue el paso en cuanto a estadísticas se refiere de Rodríguez por un Bayern de Múnich donde en este momento Luis Díaz es titular indiscutible. No son ni mucho menos los dos primeros colombianos que llegan al sur de Baviera con el objetivo de seguir acrecentando las vitrinas del equipo más representativo de toda Germania. Si el mejor ejemplo para entender todo el talento exportado por la nación en los últimos años. En tiempos donde el ex Junior de Barranquilla hace alucinar a todos por la Bundesliga, le hacen guiños a James para cerrar heridas del pasado.

Las críticas al zurdo durante su paso por el fútbol alemán fueron el pan cada día. Luego de unos 6 meses iniciales absolutamente gravitacionales, poco a poco fue perdiendo la titularidad y un rol de indiscutible que parecía prácticamente un secreto a voces cuando se cerró su contratación. James se fue sin hacer demasiado ruido y para seguir adelante con una carrera que jamás pudo asentarse en ninguna otra ciudad por más de 12 meses. Bayern le mandó un guiño inesperado por estas horas y festeja su conexión con un Luis Díaz que en este momento es el nuevo ojito derecho de todo el Allianz arena.

James y sus problemas de adaptación al Bayern

“Primero, el frío. Después, son gente muy fría también, aunque recibí un trato espectacular, en el club me querían mucho, vivir no es algo fácil, es un frío con – 20 grados. Había días en los que yo iba a las 9 al trabajo, prendía el carro y la temperatura estaba en – 28. Yo digo: ‘¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí con -28 grados?’… Múnich es una ciudad que tiene mucha calidad de vida, pero no pude estar cómodo…”, comentaba no mucho tiempo atrás James alrededor de lo que supuso llegar a una cultura tan distinta como singular. Los problemas, da a entender, ni mucho menos pasaron por lo futbolístico.

Publicidad

Publicidad

No es una realidad ajena a lo que viven muchos jugadores que llegan a Bundesliga. James simplemente ejemplificó los problemas que se tienen en la adaptación a un país distinto a lo que se encuentra acostumbrado el sudamericano promedio, incluso en el viejo continente. La barrera lingüística también pesa claramente: “El idioma me costó mucho, tampoco tuve ganas y tampoco quería. Yo le dije al profe (de alemán) que tuve los primeros 4 meses: Mira, yo no te voy a hacer perder tiempo a ti y yo no pierdo tiempo. No quiero, no quiero, no quiero. No quiero un idioma que no me daba querer aprender, como que no quería”.

ver también Tras su gol a México, Luis Díaz se acerca al podio de goleadores históricos de la Selección Colombia