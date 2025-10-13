Colombia se encuentra de fiesta y lo hace después de un triunfo frente a México donde la figura de Luis Díaz volvió a ser absolutamente gravitante. El delantero del Bayern Múnich disfruta de un inicio de temporada que le ha valido para ganarse todos los elogios en Alemania e igualmente para seguir escribiendo la historia del combinado cafetero. Se acerca al podio de máximos anotadores del combinado nacional e igualmente mejora algunos de los registros a su edad de nombres como Radamel Falcao o James Rodríguez.

La vaselina de Luis Díaz frente a México le permitió alcanzar los 20 goles con la Selección de Colombia. Una marca ni mucho menos irrelevante, pues le iguala en número de gritos sagrados con un mito en todos los sentidos de los cafeteros como lo es Faustino Asprilla. Ahora mismo solamente Arnoldo Iguarán con 25, James Rodríguez con 32 y Radamel Falcao García con 36 han aportado más tantos al combinado nacional.

En un total de 67 partidos, Luis Díaz ha marcado 10 de sus 20 goles en un total de 33 encuentros de Eliminatoria. Un ejemplo perfecto de lo que ha supuesto su llegada a la selección cafetera e igualmente de lo que se espera que ocurra cuando los James y Falcao abandonen definitivamente la actividad. Si seguimos mirando sus números en encuentros de carácter oficial, encontramos igualmente 6 tantos por Copa América en un total de 14 batallas oficiales. Luis toma el relevo y en el final de la era James Rodríguez, se confirma como el sucesor en cuanto a la toma de mando se refiere.

El ex Junior de Barranquilla ha demostrado ser un futbolista de partidos oficiales con la Selección Colombia. La mejor forma de entender esto pasa por comprender que únicamente 4 de esos 20 goles con el combinado nacional llegaron en partidos amistosos. Tras haberse perdido la edición de la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022, debutará el año que viene en Norteamérica prometiendo alegrías para un equipo que de la mano de Néstor Lorenzo ya piensa en el amistoso frente a Canadá.

Luis Díaz, cada vez más cerca de James y Falcao en la tabla de goleadores de Colombia: GETTY

Será la antepenúltima prueba del año 2025 donde Colombia vivió tanto buenos como malos momentos. Lo que se pretendía construir tras el subcampeonato de la Copa América incluso llegó a poner en riesgo la clasificación del combinado cafetero a la próxima edición de la Copa Mundial de la FIFA. Lentamente los Luis Díaz y compañía levantaron, acumulan tres triunfos seguidos y ya piensan en tanto Canadá como Nueva Zelanda y Nigeria para cerrar de la mejor manera posible el año calendario. El guajiro ya es el cuarto máximo anotador en la historia de su país y veremos en qué lugar del ranking puede quedar para cuando la pelota empieza a andar en Norteamérica dentro de unos meses.

Publicidad

Publicidad

Colombia ya conoce a 20 de sus rivales en el Mundial

México Estados Unidos Canadá Argentina Brasil Uruguay Ecuador Paraguay Australia Irán Uzbekistán Jordania Corea del Sur Japón Marruecos Túnez Nueva Zelanda Egipto Argelia Ghana

ver también En México especulan que James Rodríguez será rival de Messi en la MLS