Bayern Múnich busca un atacante tras la expulsión de Luis Díaz que los puso a sufrir ante PSG

Durante toda la temporada nunca se vieron así. Bayern Múnich le ganó 1-2 a PSG en la cuarta fecha de la fase de la liga de la Champions League 2025-26 en un partido que la expulsión de Luis Díaz los puso a sufrir. Acto seguido, se conoció que el equipo alemán busca un atacante.

¿Casualidad o causalidad? ‘Lucho’ Díaz venía siendo la figura del partido con dos goles y un despliegue que silenció a casi todos en el estadio ‘Parque de los Príncipes’, pero al intentar recuperar un balón le cometió una falta tan dura a Achraf Hakimi que no solo lo sacó del partido. El extremo de Bayern Múnich terminó expulsado.

Mientras Bayern Múnich terminó jugando y sufriendo con diez hombres por más de 45 minutos para ganarle 1-2 a PSG en la Champions League, el rumor de prensa sobre el delantero que están buscando tras lo sucedido con Luis Díaz llegó a ser visto por más de 81.000 personas en X. ¿De quién se trata?

El atacante que Bayern Múnich busca tras la expulsión de Luis Díaz

Luis Díaz y el atacante que busca Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

“El Bayern sigue interesado en el delantero del Midtjylland, Franculino Djú (21 años), tras haber intentado sin éxito ficharlo. Un ojeador del club alemán estuvo presente en las gradas del MCH Arena el lunes (3 de noviembre) para ver a Djú en acción contra el Aarhus GF, donde realizó una buena actuación y marcó un gol”, publicó la cuenta de X ‘Bayern & Germany’ con base a la información publicada por el portal danés ‘Bold’.

¿De qué juega el delantero que Bayern quiere firmar tras la expulsión de Luis Díaz en Champions?

Para fortuna de Luis Díaz, Franculino Djú no juega de extremo por izquierda, la posición del jugador colombiano. El joven atacante es centrodelantero y registra trece goles y tres asistencias en 993 minutos y trece partidos de temporada en la liga de Dinamarca. Una joya para el futuro…

