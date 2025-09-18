¿A qué sanciones se expone Simeone tras ser expulsado ante Liverpool por la Champions?

Atlético de Madrid cayó en su visita frente a Liverpool por el debut de la Champions League. Lo hizo en un contexto marcado por la adversidad y donde dos goles de Marcos Llorente estuvieron a punto de hacer soñar como nunca al equipo de la capital española. Diego Pablo Simeone se iría expulsado al final del choque por encararse con un aficionado que le estuvo insultando durante todo el encuentro. Se expone a estos castigos.

Las imágenes en Anfield no dejaron lugar a segundas interpretaciones: Diego Pablo Simeone fue insultado y perseguido verbalmente por aficionados del Liverpool detrás de su banquillo durante los 90 minutos. Tras el tanto final de Virgil van Dijk, todo explotó en un conjunto colchonero que había logrado el empate tras un inicio arrollador del vigente campeón de la Premier League. Si nada se tuerce, el argentino se medirá a una multa económica de como mínimo 20.000 euros y 90 minutos de sanción durante la próxima jornada de la Copa de Europa.

Pero ojo porque expertos como el ex árbitro Eduardo Iturralde González por la Cadena SER advierten que a lo mejor el Cholo no tendrá que cumplirla a corto plazo. UEFA se ha mostrado siempre muy tajante alrededor de la disputa entre jugadores o entrenadores con los aficionados, pero existe un factor a favor de Diego Pablo Simeone que podría evitar que se perdiese el siguiente compromiso de sus hombres por la Champions. Existe la posibilidad de que la sanción se quede en stand by pero que en caso de que haya hecho reincidencias, el ex entrenador de Catania o River Plate si tenga que cumplirla. Incluso, ahí, podría ir a más.

“Estamos en un lugar en el que no tenemos derecho a reaccionar, no está bien. Pero de la misma manera que peleamos contra el racismo y los insultos, también hay que mirar lo que pasa detrás de los banquillos, no es fácil recibir insultos todo el partido. Un aficionado me estuvo insultando todo el partido, me giré en el 3-2 y siguieron los insultos con un gesto, y bueno, soy una persona”, reflexiones del argentino alrededor de una jornada donde nuevamente su enemistad con el público inglés se reflejó por todo lo alto.

Simeone denunció al árbitro los insultos en su contra:

El pasado de Diego Pablo Simeone como futbolista se suma a un hecho en concreto en 2020 que cambió su relación para siempre con Anfield. Atlético de Madrid conseguía un triunfo absolutamente vital por los octavos de final de la Champions frente a los reds como visitante y en medio de una remontada donde las imágenes finales del argentino yendo a celebrar con la afición colchonera en pleno Reino Unido desataron la furia de todo Merseyside. Desde ese momento el Cholo ha sido visto como un oponente más allá del terreno de juego y todo terminó de explotar anoche.

Simeone confía en dar un paso al frente

Quedan todavía 7 partidos antes de que termine la fase de liguilla para el equipo de la capital española. Atlético de Madrid se medirá a Eintracht Frankfurt el próximo 30 de septiembre como local para intentar buscar la remontada en la tabla general. Tras ello seguirán choques frente al Arsenal, Union Saint Gillose, Inter de Milán, PSV, Galatasaray y finalmente Bodo de Noruega.

“Por el minuto 15 o 20 empezamos a demostrar que estábamos en el partido, nos presentábamos en área rival, a tener situaciones y a tener un partido más dividido. Así llegó el gol. Pudo llegar alguno más. Tras el descanso, siguió el partido divido, con ellos pudiendo alargar el marcador y nosotros intentando buscar ese lugar para buscar el partido. Hicimos cambios hasta lograr el empate y tras eso el equipo retrocede y retrocede porque las piernas lo acusan y ellos tras córner y córner marcan un golazo. Me quedo con el espíritu, que es el del Atlético de Madrid”, unas reflexiones de un Diego Pablo Simeone que veremos si finalmente puede sentarse en el banquillo frente a los alemanes en un par de semanas.

