No es Mastantuono: el otro argentino que se perderá el derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid

Franco Mastantuono tendrá a finales de este mes de septiembre su primer derbi contra el Atlético de Madrid. Tras haber completado una nueva doble jornada de Eliminatorias con la Selección Argentina, la joya del Real Madrid ha vuelto a los trabajos en la ciudad deportiva de Valdebebas. Se viene un choque de peso ante el equipo de Diego Pablo Simeone y Julián Alvarez en solo unas semanas y donde en este momento otro argentino se baja de la contienda.

Atlético de Madrid confirmó a lo largo de las últimas horas que Thiago Almada sufre una lesión muscular en su pierna derecha. Esta habría sido provocada en el encuentro frente a Venezuela en Buenos Aires y el principal motivo para que justamente el futbolista de los colchoneros no dijese presente frente a Ecuador. Salvo un giro de 180° no podrá medirse con Real Madrid a finales de este mes de septiembre e igualmente en compromisos como Villarreal este día sábado, Liverpool en Anfield por el comienzo de la Champions y también el choque frente a Rayo Vallecano del día 24 de septiembre. En inicios de octubre sería su retorno.

Se trata de uno de los fichajes que mejor ha rendido para Diego Pablo Simeone hasta la fecha. Tras una ventana de incorporaciones donde se llegaron a cerrar hasta 10 caras nuevas, el ex futbolista de Botafogo o Vélez Sarsfield de Argentina llegó como un recambio para el ataque que se venía asentando por todo lo alto. Su lesión en plena fecha FIFA no apunta a que no pueda decir presente en los compromisos de la Selección Argentina del mes de octubre.

27 de septiembre es la fecha del encuentro entre Atlético de Madrid y Real Madrid donde Franco Mastantuono tendrá su primer derbi de la capital española. Se dará en un feudo donde la Casa Blanca del fútbol no ha ganado en sus tres últimas visitas hora y donde incluso se llegaron a firmar las únicas derrotas de la pena última temporada de Carlo Ancelotti. Se trata de un partido absolutamente trascendental para conseguir el título de LaLiga y donde varios miembros de la Albiceleste medirán ficha.

Almada no llega al derbi de Madrid: GETTY

Los colchoneros comunicaron que Thiago Almada realizará diferentes trabajos de gimnasio y fisioterapia para intentar volver lo antes posible. Hasta la fecha el argentino ha disputado todos los encuentros del campeonato nacional en un comienzo de temporada ni mucho menos amable para los dirigidos por Diego Pablo Simeone. El equipo todavía no conoce la victoria después de una inversión cercana a los 190 millones de euros, tiene una necesidad absoluta de empezar a sumar de a tres si no quiere tener problemas con la clasificación a la próxima edición de la Champions dentro de algunos meses. El hijo de La Fábrica de Liniers, baja para el derbi.

Publicidad

Publicidad

Atlético de Madrid, sede de la final de la Champions

La UEFA ha confirmado que el estadio del Atlético de Madrid derrotó al de Bakú en la carrera por la final de la Copa de Europa del año 2027. Será la segunda que los colchoneros hagan en su nuevo estadio y justamente en el aniversario número 10 de su existencia. Se encuentran a todavía dos ediciones de igualar al estadio de Santiago Bernabéu como el feudo con más definiciones de las orejona en cuanto al territorio español se refiere.

No nos olvidemos que primero habrá que disputar una Copa de Europa 2025/2026 donde la definición será en la ciudad de Budapest por Hungría. A corto plazo Atlético de Madrid tendrá a Liverpool, Inter de Milán, Eintracht Frankfurt, Arsenal, Bodo/Glimt, PSV Eindhoven, Union Saint-Gilloise y Galatasaray como oponentes. La Orejona vuelve a Madrid en el 2027.

ver también El crack del Barcelona que era un referente de Mbappé junto a Zidane y Cristiano Ronaldo: “Estaba enamorado”