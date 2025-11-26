Este miércoles 26 de noviembre de 2025 se enfrentan por una nueva jornada de la Champions League, Arsenal contra Bayern Múnich. Es un duelo de los líderes del torneo, ya que ambos llegan invictos con 12 puntos. Se espera un show total en el Emirates Stadium.

¿Qué canal pasa el partido Arsenal vs Bayern Múnich?

El partido de Arsenal contra Bayern Múnich por la Champions League se podrá ver por:

Sudamérica: ESPN, ESPN 2, planes de Disney+

ESPN, ESPN 2, planes de Disney+ México: (HBO Max)

(HBO Max) Estados Unidos: DAZN, Paramount+.

En Ecuador estarán muy atentos a este partido porque finalmente se espera que Piero Hincapié sea titular en los ‘Gunners’ contra Bayern Múnich. El ecuatoriano está reemplazando a Gabriel, y entonces se saldría como titular para jugar este encuentro.

Por otro lado, en Colombia se quedarán con las “ganas” de ver a Luis Díaz. El extremo colombiano fue expulsado en el último partido ante el PSG, y el colombiano no estará ni en el banco de suplentes en este encuentro clave para su equipo.

Arsenal viene de golear a Tottenham en la Premier League. (Foto: GettyImages)

Las alineaciones de Arsenal y Bayern Múnich para su partido

Alineación de Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Hincapié, Calafiori, Zubimendi, Rice, Saka, Eze, Trossard y Merino

Alineación de Bayern Múnich: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Karl, Olise, Gnabry y Kane

La tabla de posiciones de la Champions League

Así está la tabla de posiciones de la Champions League, antes del duelo de los punteros: