Las 4 frases más fuertes de Lamine Yamal tras el pinchazo de Barcelona en la Champions

Lamine Yamal salvo a Barcelona de nuevo papelón por la Champions League. El empate a tres frente a Brujas en Bélgica confirma la crisis defensiva de los hombres de Hansi Flick. En declaraciones con los medios desplazados hasta el norte del continente, la joya culé dejó frases más que fuertes alrededor de su momento tanto dentro como fuera del césped.

“No leo mucho, tengo que jugar. Se habla mucho de mi pubalgia y de que estoy triste, es todo mentira. Siempre he estado feliz, estaba concentrado en lo mío, en volver a trabajar y volver a jugar a este nivel, que es como disfruto. Tengo que seguir haciendo mi trabajo”, empezaba Lamine Yamal alrededor de todos los cuestionamientos alrededor de su figura y comportamiento. Las últimas semanas han estado cargadas de información sobre su lesión de pubalgia e igualmente sobre su vida privada.

Yamal ni mucho menos negó que todo lo que ocurrió en la Champions se trata de un paso en falso a nivel futbolístico. Brujas puso contra las cuerdas a un proyecto que en este momento ni mucho menos tiene las mismas sensaciones sin balón que el año pasado. Hay trabajo por delante: “Sabíamos que el Brujas era un buen equipo, es difícil ganar cuando te hacen 3 goles. En eso hay que mejorar…Mi gol es una jugada rápida, Fermín me la deja de tacón, pero me quedo con que no pudimos lograr la victoria”.

“¿Pitos del rival? Al final no es casualidad, si fuera otro jugador no me pitarían. Eso significa que hago bien mi trabajo”, también comentaba Lamine Yamal. Durante todo el encuentro se abrió las gradas del estadio belga chiflarle en cada una de sus participaciones. Incluso en el momento de uno de sus goles, hubo gestos de venganza y risas por parte del futbolista hacia las gradas que durante 90 minutos intentaron maniatar su mejor versión.

Yamal devuelve los dardos a sus críticos tras gol vs. Brujas: GETTY

Por último pero no menos importante, se vio a diferentes medios de comunicación comparar su gol frente al Brujas con diferentes opciones que Lionel Andrés Messi realizó a lo largo de su carrera. Las comparaciones para Lamine Yamal, pese a ser un orgullo, carecen de sentido e incluso pueden suponerle un arma de doble filo en el futuro: “No me puedo comparar con Messi, yo tengo que hacer mi camino”.

Publicidad

Publicidad

Flick mantiene la intensidad con Lamine Yamal

El entrenador de Barcelona se mostró tajante alrededor del momento de sus hombres. Ni mucho menos negó que la figura del joven canterano fue vital para evitar un auténtico papelón en Bélgica. Espera que este recupere su rol más discreto lejos del césped y que igualmente pueda seguir mejorando de una pubalgia que levantó todas las alarmas semanas atrás.

“Estoy contento de que Lamine esté de vuelta a un nivel como el de hoy. Para mí, lo importante es que sepa manejar esta situación porque no es fácil. Debe estar centrado en ello y lo está manejando de manera correcta…Para mí se trata de que somos un equipo. Está bien que Lamine haya hecho un buen partido, pero tenemos que hablar de muchas cosas“, analizaba un Flick que se muestra claro alrededor del camino que debe seguir Yamal en un futuro no muy lejano.

En síntesis:

Lamine Yamal afirmó que los rumores sobre su pubalgia y que estaba triste son “todo mentira” y que siempre ha sido feliz.

afirmó que los rumores sobre su y que estaba son “todo mentira” y que siempre ha sido feliz. El canterano del Barcelona rechazó las comparaciones con Lionel Messi , diciendo que él tiene que “hacer su camino”.

rechazó las comparaciones con , diciendo que él tiene que “hacer su camino”. Yamal comentó que los pitos del rival en el estadio belga significan que “hago bien mi trabajo”.

Publicidad

Publicidad

ver también Szczęsny da su secreto para atajarle penaltis a Messi, Neymar, Mbappé y Cristiano Ronaldo