El padre de Alexis Mac Allister confesó sobre el interés de Real Madrid por su hijo: “Siempre es agradable…”

Alexis Mac Allister se alista para un nuevo asalto contra Real Madrid. Regresa la Champions League en una semana donde Liverpool quiere terminar de finiquitar todos los fantasmas alrededor de un proyecto que vivió un mercado de fichajes cargado de inversión. El padre del volante de la Selección Argentina, en las últimas horas, analizó el supuesto interés de la casa blanca del fútbol en su hijo durante el verano pasado.

“Leí los rumores, pero sólo fueron eso….De todas formas, siempre es agradable que relacionen a mi hijo con los equipos más grandes del mundo. El Madrid es muy grande, pero el Liverpool también lo es y nosotros debemos ser responsables y respetar la institución a la que pertenece y que apostó por él”, comentaba Carlos Mac Allister en una entrevista para AS en España en las últimas horas. El tema no es nuevo.

El padre de Alexis rompe el silencio tras un verano donde la salida de Luka Modric y el primer año sin títulos de Real Madrid en varias campañas generó un huracán de informaciones. Se afirmaba que se buscaba un volante de primera línea y de nivel top. El nombre de Mac Allister ganaba peso en las quinielas, pero la trama nunca evolucionó más. Carlos no duda, como miembro del entorno y representante del jugador, sobre lo que de verdad ocurrió.

“¿Hubo interés? Debo ser prudente. Él ahora juega en el Liverpool y en el futuro, si llega el caso y procede, deberá tomar sus propias decisiones. Para eso les he educado. Yo tengo la libertad de darles mi opinión y ellos la obligación de hacer lo que les parezca mejor”, más reflexiones de un Carlos Mac Allister que de momento ni mucho menos abre la puerta a una marcha de hijo al vestuario donde poco a poco Franco Mastantuono intenta ganarse un lugar.

Mac Allister ya fue verdugo de Real Madrid 12 meses atrás: GETTY

Por lo pronto los Mac Allister solo piensa en el duelo de esta noche. Liverpool recibe a Real Madrid tras cortar una racha de 4 derrotas en Premier League con un triunfo vs. Aston Villa. 12 meses atrás ambos clubes se vieron las caras en una victoria por 2-0 ante los reds donde justamente el argentino fue pieza clave en todos los sentidos. De momento su entorno niega contactos con el Bernabéu.

Publicidad

Publicidad

Alexis Mac Allister solo piensa en Liverpool

Hablamos de una de las grandes apuestas del final de la era Jürgen Klopp. Fichado desde Brighton por sumas cercanas a los 42 millones de euros, el argentino tiene contrato hasta el 2028 y se ha convertido en una pieza angular del vigente campeón de la Premier. Su padre, ya por el mes de abril y con AS, no dudaba que de momento la vida de su hijo solo irá de la mano de Anfield Road.

“Por ahora, no creo que deje el Liverpool. El tiempo lo dirá. Alexis está muy contento donde está. Vive en Manchester, y en su misma cuadra está Robertson Gómez, y a cuatro cuadras está Licha (Lisandro) Martínez. Alexis habla bien inglés, entiende las reglas del juego y conversa con la gente. Creo que ha sido lo mejor que le ha pasado y por eso la adaptación fue más fácil”, reflexiones que por el mes de abril ya hacía Carlos Mac Allister del presente de su hijo y el supuesto interés de Real Madrid.

En síntesis

El padre y representante de Alexis Mac Allister , Carlos Mac Allister , leyó los rumores del interés del Real Madrid , pero afirma que “solo fueron eso”.

, , leyó los rumores del interés del , pero afirma que “solo fueron eso”. Carlos Mac Allister dijo que su hijo debe “ser responsable y respetar” al Liverpool , club que apostó por él.

dijo que su hijo debe “ser responsable y respetar” al , club que apostó por él. En abril, Carlos Mac Allister dijo que no cree que su hijo deje el Liverpool, donde tiene contrato hasta el año 2028.

Publicidad

Publicidad

ver también Mbappé le iguala otro récord a Cristiano Ronaldo en Real Madrid