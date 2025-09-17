Atlético de Madrid debutará este miércoles 17 en la Champions League frente a Liverpool, en uno de los partidos más complicados que le tocó para la primera fase. Para ese encuentro, Diego Simeone no podrá contar con tres de los ocho fichajes que realizó para esta temporada ni con Julián Alvarez, lesionado. El que sí estará es Nicolás González, el último en incorporarse, quien debutó el sábado con un gol ante Villarreal y se animó a soñar en grande. “Me encantaría jugar la final de la Champions contra Real Madrid“, aseguró el delantero argentino.

En un ping pong de preguntas y respuestas con El Chiringuito, Nico González demostró que tiene cualidades para ocupar el espacio que dejó Rodrigo de Paul tras su salida al Inter Miami. A este otro futbolista de la Selección Argentina también se lo ve locuaz, divertido y muy suelto frente a las cámaras, además de tener gestos distintivos como lo fue, por ejemplo, asistir con su perro Thor a la presentación oficial en el estadio Metropolitano. “Loco”, respondió cuando le consultaron por una cualidad que te defina y eso resume su personalidad.

Con pocos días en el plantel de Atlético de Madrid, al ex Juventus se lo ve muy integrado al grupo, donde lo favorece la presencia de varios compatriotas con los que comparte el equipo de Lionel Scaloni. Y, producto de su soltura, no tuvo problemas para asegurar que a Diego Simeone lo definiría como “loco de más” y que “está más loco que yo”. Luego, pidió ayuda solapadamente para responder cuántas finales de Champions disputó el Atlético (tres) y quién es el máximo goleador del club en esa competencia (Antoine Griezamann).

El festejo de González junto a Giuliano Simeone, tras convertirle al Villarreal. (Foto: Getty)

Ante la consulta sobre qué se le venía a la cabeza al mencionarle la Champions League, Nico resumió todo con un “ganar, ganar el campeonato”. Luego, no dudó en asegurar que Atlético de Madrid será el equipo sorpresa de esta temporada y subió aun más la apuesta cuando la pregunta fue si se atrevería a una final contra Real Madrid: “Me encantaría”.

Historial entre Atlético de Madrid y Real Madrid en la Champions League

El clásico de Madrid se repitió seguido en las últimas temporadas de la Liga de Campeones. El recuerdo más fresco es el de la última edición, con la polémica por el penal anulado a Julián Alvarez en la definición desde los 12 pasos y Real Madrid clasificando a cuartos de final. Antes, en el 2016/17, los blancos también lo habían eliminado en semifinales al igual que ocurrió en 1958/59. Y también festejó en los cuartos de final de la edición 2014/2015.

Sin embargo, los triunfos más importantes del Real Madrid ante Atlético fueron en dos finales. Primero en 2013/2014, con el empate de Sergio Ramos en el minuto 93 para luego ganar por 4-1 en la prórroga. Y luego en 2015/2016, por penales.

En total, Real Madrid -ganador en todas las series- se quedó con seis clásicos, Atlético de Madrid lo superó en otros tres y hubo dos empates en partidos de Champions.

El fixture de Atlético de Madrid en la Champions

17 de septiembre: vs. Liverpool FC (Anfield)

30 de septiembre: vs. Eintracht Frankfurt (Riyadh Air Metropolitano)

21 de octubre: vs. Arsenal (Emirates Stadium)

4 de noviembre: vs. Union Saint-Gilloise (Riyadh Air Metropolitano)

26 de noviembre: vs. Inter de Milán (Riyadh Air Metropolitano)

9 de diciembre: vs. PSV (Philips Stadion)

21 de enero: vs. Galatasaray (RAMS Park)

28 de enero: vs. Bodø/Glimt (Riyadh Air Metropolitano)

La tabla de posiciones

Los resultados de la primera fecha

