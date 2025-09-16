Hincapié debutó con el Arsenal en Champions League, pero los hinchas explotaron: “Falta de respeto”

Arsenal empezó muy bien esta nueva edición de la Champions League venciendo como visitante a Athletic Club de Bilbao. No obstante, para Ecuador la importancia estaba en el posible debut de Piero Hincapié. El ecuatoriano entró a la cancha los últimos 7 minutos y la hinchada explotó.

Arteta decidió que el debut de Piero Hincapié se dé sobre el final del partido, cuando Riccardo Calafiori sufrió un golpe en su pierna izquierda. El central ecuatoriano apenas jugó 7 minutos y todos los hinchas se enojaron con Arteta por esto.

“6 minutos le dieron a Piero Hincapié, falta de respeto completa al segundo mejor central de Sudamérica“. “Al minuto 90? Dueles Hincapié, aunque se sabía que le costaría. Ojalá se imponga”. “El tiempo dirá si Piero Hincapié tomo una buena decisión yéndose al Arsenal, que casi no va a tener muchas oportunidades, hubiese sido mejor que se quedara en el Bayern Leverkusen”, fueron algunos de los comentarios.

Aunque tuvo pocos minutos en cancha, el tricolor tuvo la oportunidad de demostrar sus “armas” en defensa por la banda izquierda. El ecuatoriano sacó dos pelotas claves e incluso le dio tiempo para encararse por un breve momento con la hinchada.

ver también Lo busca Chile, la hinchada no lo quiere, y Beccacece confirma si será o no el DT de Ecuador en el Mundial 2026

Hincapié debutó con Arsenal en Champions League. (Foto: GettyImages)

Piero Hincapié necesita de los siguientes partidos para acoplarse a Arsenal y ganarse un lugar. El central ecuatoriano parte desde atrás en una de las mejores defensas del mundo, pero también es muy bien considerado por Arteta para el futuro.

Publicidad

Publicidad

ver también Hernán Crespo, DT de Sao Paulo, manda un mensaje a Liga de Quito por la altura: “Este equipo tiene con que…”

Los otros equipos que buscaron a Piero Hincapié

Aparte de Arsenal, Piero Hincapié también estuvo muy interesado en jugar en Tottenham o Atlético de Madrid, que siguieron al jugador ecuatoriano. Sin embargo, fue el mismo central el que priorizó la chance de ser jugador de los ‘Gunners’.

El puesto en el que jugará Piero Hincapié en Arsenal

Con este debut, también queda claro que Piero Hincapié jugará como lateral por izquierda en Arsenal, salvo alguna baja en defensa. El ecuatoriano ocuparía esta posición al igual que lo viene haciendo en la Selección de Ecuador, donde jugó en este lugar.

Encuesta¿Hizo bien Hincapié en irse a Arsenal? ¿Hizo bien Hincapié en irse a Arsenal? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

ver también Piero Hincapié recibe la peor noticia de todas en Arsenal para la Champions League