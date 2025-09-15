Xabi Alonso en la previa del debut en la Champions League: ”Tenemos ganas de seguir creciendo”

Xabi Alonso está a horas de hacer su estreno en la Champions League como entrenador del Real Madrid. Será este martes 16 de septiembre (a las 21 horas de Europa Central), en el Estadio Santiago Bernabéu contra el Olympique de Marsella, por la primera jornada de la Fase de Liga.

Al respecto, este lunes, en una rueda de prensa que brindó en Valdebebas, el estratega compartió sus sensaciones y las de su plantel: ”Estamos con la ilusión máxima que supone jugar la Champions League. Si la Champions es especial en todos lados, para el Real Madrid lo es más. Es el inicio de nuestra temporada europea y hay ganas de seguir creciendo. Mañana tenemos un rival de alto nivel”.

Por otro lado, Xabi Alonso también se refirió al gran momento de Kylian Mbappé, quien exhibe 4 goles en 4 partidos en la temporada 2025/2026: ”Era optimista de verlo a este nivel, tenía ganas después del Mundial en donde fue todo light. Al final ves al jugador que es y la inquietud que tiene por el juego y cuando las entiende y las siente se ve toda su calidad. Necesitamos del equipo, de calidad colectiva con balón y sin balón”.

En contra partida, también comentó el presente de Vinícius Junior, quien presenta algunas altibajos en el inicio de la campaña: ”Hemos hablado, pero como habló con todos los jugadores. Yo a Vini lo he visto bien, está con buena energía para empezar la Champions mañana”.

Para cerrar, dejó en claro que no siente presión en afrontar la Liga de Campeones de Europa al mando del primer equipo de la Casa Blanca: ”Es un hecho. Es incuestionable. Es un honor. Es una motivación y una responsabilidad con la que convives y disfrutas. Es un privilegio”.

Xabi Alonso quiso dejar atrás la polémica por la expulsión de Dean Huijsen

”No quiero que sea un monotema lo de las decisiones arbitrales. Me siento igual de tranquilo con los españoles que con el resto de Europa. Hay que pasar página y mirar hacia la Champions que ya es lo siguiente”, expresó Xabi, quien intentó zanjar el tema del arbitraje de Jesús Gil Manzano vs. Real Sociedad y, de esa manera, dejar todo en manos de los directivos quienes quieren llevar el caso a la FIFA.

