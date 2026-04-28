Tras Chile vs. Colombia Sub 17 Femenino: así queda la tabla del Grupo A del Sudamericano

El Sudamericano Sub 17 Femenino continúa su desarrollo en Paraguay y la Selección Chilena sigue enfocada en su gran objetivo: quedarse con uno de los cuatro cupos directos al Mundial de Marruecos 2026.

En ese contexto, el duelo ante Colombia se presentaba como clave para las aspiraciones nacionales, en un Grupo A que se ha caracterizado por la paridad entre varias selecciones y donde cada punto puede ser determinante en la lucha por la clasificación.

¿Cómo terminó el encuentro? Las dirigidas por Vanessa Arauz igualaron 0 a 0 ante las Cafeteras en el Estadio CARFEM, ubicado en la ciudad de Ypané, en un duelo válido por la fecha 3 de la fase de grupos.

El compromiso entre Chile y Colombia fue intenso y muy disputado | FOTO: Richard Ramírez – Comunicaciones FFCh

Con este resultado, La Rojita sumó un punto importante que le permite mantenerse en el segundo lugar del grupo, y ahora deberá enfocarse en su próximo desafío: el duelo del jueves 30 ante la anfitriona Paraguay.

Así va el Grupo A del Sudamericano Femenino Sub 17:

Pos. Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC Dif. 1 Argentina 7 3 2 1 0 6 1 +5 2 Chile 4 2 1 1 0 8 1 +7 3 Paraguay 3 2 1 0 1 1 2 -1 4 Colombia 2 2 0 2 0 1 1 0 5 Bolivia 0 3 0 0 3 1 12 -11