Atlas en alerta: David Medrano dio noticias preocupantes sobre la lesión de Renato Ibarra

Después de tantos meses sin tener actividad oficial por su lesión y por su situación judicial, Renato Ibarra fue escogido por Rafael Puente para debutar en el Atlas vs. Tigres UANL de la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa por México. Y la verdad es que fue un día que pronto querrá olvidar.

No por lo mostrado futbolísticamente sino porque, desde que ingresó a los 64 minutos, no recibió balones. Y, como si esto fuera poco, no pudo terminar el encuentro dentro del terreno de juego. Sufrió una lesión importante y en las próximas horas habrá novedades acerca de la gravedad de la misma.

Atlas rescató un empate con Tigres (Getty Images)

El partido entraba en tiempo de descuento y el centrocampista ofensivo fue a disputar una pelota dividida con Eduardo Vargas, pero todo salió mal. El chileno y el ecuatoriano chocaron sus piernas y la peor parte se la llevó el futbolista que todavía pertenece a las Águilas del América, ya que se fue en camilla.

ESGUINCE

El primer diagnóstico de la lesión de Renato Ibarra es un esguince de rodilla que lo dejaría dos semanas fuera de circulación. Mañana le practicarán una resonancia para confirmar. — david medrano felix (@medranoazteca) July 13, 2020

"ESGUINCE: El primer diagnóstico de la lesión de Renato Ibarra es un esguince de rodilla que lo dejaría dos semanas fuera de circulación. Mañana le practicarán una resonancia para confirmar", informó David Medrano, reportero de TV Azteca, a través de su cuenta personal de Twitter.

Es decir que el panorama más alentador lo deja fuera del inicio del Torneo Guard1anes, aunque una vez que estén las precisiones de los estudios médicos pertinentes se podrían arrojar, en el peor de los casos, datos un poco más alarmantes para el conjunto de Guadalajara.

