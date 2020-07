Renato Ibarra tendría su debut ante Tigres, según David Medrano

Renato Ibarra es el refuerzo estrella de la Liga MX. Dejando todas las situaciones extradeportivas que rodearon al futbolista en el último tiempo, en el campo de juego todavía nadie pudo demostrar que es mejor que él en su posición y por esa banda. No por nada, en América todavía se lamentan de su salida, a pesar que ellos fueron quienes tomaron la decisión final.

Desde que el ecuatoriano llegó a Atlas, la única pregunta que Rafa Puente se cansó de escuchar era cuándo iba a debutar Renato. Sus respuestas, siempre, fueron que debía ir poco a poco, ya que hace un tiempo largo que no el jugador no tenía participación en un 11 vs. 11 ante otro equipo. Parece que las necesidades son importantes, pues estaría todo listo para su debut.

Durante la transmisión del partido que Chivas venció a Mazatlán FC 3-1, David Medrano lanzó la primicia. El periodista advirtió que Ibarra podrá ver actividad en el último encuentro de la fase de grupos de la Copa por México. Es decir, esto significaría el debut del ecuatoriano con la playera rojinegra, luego de una larga espera.

El debut llegaría justo cuando Atlas se juega la clasificación ante Tigres, quienes los superan por un punto al juntar 4 unidades. A los Zorros solamente les sirve ganar el juego. Un empate les dará automáticamente la clasificación a semifinales a los Felinos.

De igual manera, no se espera que el ecuatoriano sea desde la partida ante los dirigidos por el Tuca Ferretti, sino que la idea es ir llevándolo de a poco y que los minutos se vayan sumando con el correr de las semanas.

