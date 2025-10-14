Es tendencia:
Liga de Quito

Liga de Quito todavía no juega contra Palmeiras y ya ganó esta gigante fortuna

Previo al partido con Palmeiras, Liga ya ganó una gigante fortuna, sin contar los premios de Copa.

Por Jose Cedeño Mendoza

Liga de Quito ya ha ganado esta fortuna en la Copa Libertadores y aún ni juega con Palmeiras
© GettyImages/ Edit BVLiga de Quito ya ha ganado esta fortuna en la Copa Libertadores y aún ni juega con Palmeiras

Aún faltan 9 días para que Liga de Quito enfrente a Palmeiras en las semifinales de la Copa Libertadores, sin embargo, el equipo ecuatoriano ya ingresó una importante fortuna sin contar los premios del torneo. Para este encuentro, se espera un estadio al tope de su capacidad.

Previo al encuentro se sabía que la entrada más barata para el partido entre Liga de Quito y Palmeiras tendría un valor de 47 dólares, y la más cara un precio de 111 dólares. Ahora se reporta que el estadio está al tope de su capacidad y esto deja un ingreso millonario para LDU.

Con todo el estadio agotado por los hinchas, se presume que el ingreso económico para Liga de Quito en este partido, solo por lo que pagan sus hinchas, deja una ganancia superior a los 2 millones de dólares. La capacidad del estadio es para 40.000 aficionados.

Estos millones por las semifinales se deben sumar al pozo acumulado que lleva Liga en todo el torneo, algo ya superior a los 7 millones de dólares. Sumado a las otras entradas de anteriores fases, el equipo ecuatoriano llevaría ganando más de 12 millones en el torneo.

¿Suben su precio? Lo quieren Real Madrid y Liverpool: PSG toma esta decisión con William Pacho

ver también

¿Suben su precio? Lo quieren Real Madrid y Liverpool: PSG toma esta decisión con William Pacho

En cuartos de final, Liga de Quito logró eliminar a Sao Paulo, y en la ida, el Rodrigo Paz Delgado también estuvo al tope de su capacidad. Ahora Liga va por la gran hazaña, junto a su hinchada, contra Palemiras, y llegar a la segunda final de su historia en Copa.

Liga de Quito aclara qué pasa entre Domínguez y Tiago Nunes con esta foto

ver también

Liga de Quito aclara qué pasa entre Domínguez y Tiago Nunes con esta foto

¿Cuándo se juega las semifinales de la Copa Libertadores y en qué horario?

Conmebol finalmente confirmó los horarios para los partidos de ida y de vuelta de la Copa Libertadores:

IDA: Liga de Quito vs Palmeiras 23 de octubre a las 19H30

VUELTA: Palmeiras vs Liga de Quito 30 de octubre a las 19H30

¿Qué canal pasa las semifinales de la Copa Libertadores?

Las semifinales de la Copa Libertadores se podrán ver por la señal de ESPN y también los diferentes planes de Disney+.

