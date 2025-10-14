Católica eliminó a IDV y ahora Emelec solo jugará Copa Libertadores en 2026 con estos resultados

Universidad Católica se mandó uno de los “batacazos” del año al eliminar a Independiente del Valle en los cuartos de final de la Copa Ecuador. Ese resultado terminó también “dañando” a un tercero Emelec, que ahora ve complicado su camino a Copa Libertadores.

Una de las grandes motivaciones de Emelec en la Copa Ecuador, era poder llegar lo más lejos posible para ganar el cupo a Copa Libertadores como Ecuador 4, sin embargo, ahora esto podría no alcanzarle. A Emelec solo le sirve pasar a semifinales y ahí esperar otros resultados.

De momento, el cupo de Copa Libertadores en Copa Ecuador se “repartiría” entre los integrantes del torneo, ya que los otros cupos son de LigaPro, sin embargo, con la llegada de Católica a semis, esa plaza puede ser para ellos, si finalmente no se termina metiendo por LigaPro.

Emelec necesita avanzar a semifinales y si hay otros equipos que no han conseguido el cupo a Libertadores por LigaPro como es el caso de Católica, al ‘Bombillo’ solo le alcanzará con ganar el torneo. La situación se puede complicar más si Deportivo Cuenca elimina a Liga de Quito y también avanza a semis.

Por ahora el primer trabajo para Emelec está en eliminar a Guayaquil City en los cuartos de final y ubicarse entre los 4 mejores de la Copa Ecuador. El ‘Bombillo’ aún, contra todo pronóstico, está peleando la posibilidad de ganar un campeonato, en un año donde era candidato a descender.

¿Cuándo juega Emelec vs Guayaquil City?

El partido de Emelec vs Guayaquil City por los cuartos de final de la Copa Ecuador se jugará el próximo miércoles 22 de octubre de 2025. Ese encuentro se jugará en el estadio ‘Chucho’ Benítez desde las 16H00.

El cuadro final de la Copa Ecuador

Así quedó el cuadro final de la Copa Ecuador, en la previa de definir a los clasificados de las semifinales:

Así está el cuadro final de Copa Ecuador. (Foto: @CopaEcuador)

