Vignolo sobre River: "Si levanta esto, es campeón de América"

Todos quieren dar su punto de vista luego de lo que fue la sorpresiva victoria por 3-0 de Palmeiras sobre River en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

El conjunto de Marcelo Gallardo tuvo una noche negra y deberá hacer todo de manera perfecta en Brasil si quiere meterse en la final.

En la apertura de F90 por la pantalla de ESPN, fue Sebastián Vignolo quien analizó lo sucedido en la cancha de Independiente.

"Está claro que la película hay que verla toda, de principio a fin. A mí me había gustado como River empezó el partido, los primeros minutos eran una maravilla, la pelota la tenía River, creaba jugadas, era todo de ellos. Después cometen tres errores, y Tyson se pegó tres trompadas solo, lo tumbaron, pero se empezó a pegar solo", comenzó diciendo.

Luego, sobre los errores de Franco Armani, comentó: "Se pega el arquero, que la verdad, qué le vas a decir, si salva siempre a River, con aquel mano a mano que le tapó a Benedetto ya pagó todo".

Además, se la agarró con Carrascal por la roja que recibió en el segundo tiempo: "Yo puedo admitir que un jugador juegue mal, pero no que se haga expulsar. Lo dije con Campuzano y lo digo con Carrascal, es irresponsable y mal compañero, no le importa nada, solamente él, es un egoísta, por más que sea un fenómeno. Me encanta como juega, pero dame uno un poco peor pero que no se haga echar".

Para cerrar, fue contundente: "River se aturdió, porque le pasaron cosas que no le habían pasado nunca. Porque si no se te mueve el avión, el día que se te mueve no querés subirte nunca más. No me voy a quedar con la épica de Gallardo, que lo definió bárbaro, pero tampoco en la fácil de decir que River es un desastre. Pero ayer hizo todo mal, y la sacó barata. Si levanta esto, es campeón de América, no tiene que jugar la final, denle el premio. Si lo levantan, es de Obelisco".

