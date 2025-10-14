¿Rechaza a Messi e Inter Miami?: Neymar se habría ofrecido a dos clubes en Europa

Muchas novedades alrededor del futuro de Neymar. En tiempos donde tanto se habla de la posibilidad de contar con sus servicios en Inter Miami de Lionel Andrés Messi, por Europa afirman que el entorno del brasileño también mueve ficha al otro lado del Atlántico. Un posible nuevo descenso del Santos es el detonante de todo lo que dice ahora mismo. Atentos en el Calcio, donde ya sonó tiempo atrás.

La historia comienza meses atrás. Se afirma ahí que Neymar fue ofrecido a equipos como Inter de Milán y Napoli. Una información confirmada por La Gazzetta dello Sport en tierras italianas en estas horas. Se descartó su arribo por motivos deportivos como económicos, pero indican que ni mucho menos la trama se encuentra cerrada. Santos se juega la vida en una campaña donde tras 26 jornadas el Peixe es 16 de 20 en la tabla, a una casilla del descenso y con el fantasma de hace dos años presente, cuando perdió la categoría por primera vez. Meses convulsos para Ney y en una temporada de Copa del Mundo.

Tres puntos separan a Santos de la B mientras tampoco se han detenido los rumores de un posible regreso al día a día de Messi en Miami. No es la primera vez que ocurre y sí el mejor motivo para entender todo lo que se encuentra en juego por estas fechas alrededor de la carrera de quien venía a romper con toda la historia del fútbol. Por La Florida no habrá movimientos oficiales hasta comunicar la renovación de Lionel Andrés y hasta saber en qué condiciones queda su futuro en la MLS.

“No puedo hablar nada de Ney porque no tenemos nada. Obviamente, Neymar es un gran jugador y todos los entrenadores en el mundo quisieran tenerlo, pero al momento conocemos las reglas de la MLS del tope salarial y en este momento para nosotros en este momento es imposible tenerlo”, ya declaraba el propio Javier Mascherano como DT de Miami en el mercado de verano. No es la primera vez que pasa que todas estas entidades suenan como posible unión.

Messi y Neymar no juegan juntos desde la primavera del 2023: GETTY

Se viene una renovación en Inter Miami que hace que el propio club pida calma ante todos los rumores. La salida de los Jordi Alba y Sergio Busquets liberará dinero claro, pero queda saber en qué condiciones en cuanto a ingresos queda la entidad cuando se confirme la renovación de Messi. Neymar vuelve a sonar y Mascherano, consultado meses atrás, no duda que su entidad debe apostar por este tipo de nombres: “Tenemos interés en los grandes jugadores. No lo veo como una posibilidad concreta hoy. Nosotros alrededor de lo que viene que ver con presupuesto ya han visto la cantidad de jugadores que se han ido. Estamos preocupados y ocupados en que las incorporaciones lleguen al club. A día de hoy yo no sé qué puede pasar, el fútbol es cambiante y yo no puedo cerrar ninguna puerta”.

Publicidad

Publicidad

Neymar todavía tiene hueco en Brasil

Carlo Ancelotti analizó en las últimas horas lo que viene por delante para su nuevo proyecto. Fue consultado por el presente de Neymar, ausente en las últimas listas, ante lo que podría ser su última edición de la Copa del Mundo de la mano de Brasil. El italiano no le cierra las puertas, pero le deja deberes antes de soñar con volver a vestir la Verdeamarelha.

“Cuando está en buena forma, tiene calidad para jugar no solo en la selección, sino en cualquier equipo del mundo…La fecha FIFA de marzo podría ser la lista que jugará el Mundial. Tenemos que gestionar ambas cosas. Un equipo que se irá definiendo gradualmente con otros jugadores que queremos ver cómo se integran en el juego”, reflexiones de Carletto sobre lo que queda antes de la Copa del Mundo. Neymar, si está 10 puntos, se meterá por nombre propio.

ver también Era figura en la Premier, metió más de 300 goles y confiesa que pudo ser suplente de Messi, Luis Suárez y Neymar en Barcelona