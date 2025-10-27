Gonzalo Plata rompe el silencio sobre su gran polémica en Brasil: “Soy persona”

Gonzalo Plata se vio en vuelto a una gigante polémica en Brasil, después de que se filtrara una foto del jugador ecuatoriano en una discoteca. Esta fotografía causó gran molestia a los hinchas, ya que fue después de una derrota de su equipo y en la previa de jugar contra Racing en la Copa Libertadores.

En redes sociales, se viralizó el mensaje de Gonzalo Plata, con el cual respondió al hincha que filtró la foto aclarando que hacía en ese lugar después de una derrota de Flamengo. El ecuatoriano viajará en las próximas horas a Argentina con su equipo.

“Hermano, ¿en serio? ¿Estás publicando esto así sin enviarnos un mensaje? Parece que estás en contra de los jugadores del Flamengo, ¿verdad? Antes de ser jugador, soy persona”, comenzó Gonzalo Plata en su reclamo a la filtración de su foto.

“Mi familia llegó ayer a Río; mis hermanos están aquí. Querían pasar el rato, conocer un poco. ¿Crees que no los llevaré? Tienes que ser más serio, deja de publicar estas cosas sin pensar”, terminó de manera contundente Gonzalo Plata en su mensaje.

Gonzalo Plata jugó en la ida ante Racing en las semifinales de la Copa Libertadores. (GettyImages)

Con este mensaje, Gonzalo Plata quiere evitar fuertes cuestionamientos para él, como aquellos que llegaron en 2024, cuando en la previa de la Copa América se fue a un Night Club en Estados Unidos, en una polémica que le costó el puesto en la Selección de Ecuador.

Los números de Gonzalo Plata en esta temporada

En esta temporada, Gonzalo Plata ha tenido participación con el Flamengo en un total de 43 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano lleva 5 goles y 9 asistencias. Ha estado en cancha más de 2.700 minutos, pero los últimos partidos no ha podido jugar por lesión.

¿Cuándo juega Flamengo contra Racing?

El partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores entre Flamengo y Racing se jugará el próximo miércoles 29 de octubre de 2025. El partido comenzará desde las 21H30 (Argentina y Brasil). El partido se podrá ver por los diferentes planes de Disney+.

