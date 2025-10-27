Piero Hincapié jugó sus primeros minutos con Arsenal en la Premier League. El ecuatoriano entró sobre el minuto 80′ en la victoria de Arsenal contra Crystal Palace por 1 a 0. Posterior a este partido, el ecuatoriano mandó un mensaje en sus redes sociales.

Después de al fin debutar en la Premier League, como jugador de Arsenal, Hincapié ocupó sus redes sociales para mandar un mensaje. “Dios es grande. Seguimos adelante”, comentó el jugador ecuatoriano, donde fue muy apoyado por los hinchas.

Asimismo, a Piero Hincapié se le pueden venir más minutos en los siguientes partidos de Arsenal. Ya que el jugador ecuatoriano podría aprovechar las molestias musculares de otros jugadores como Riccardo Calafiori o William Saliba.

Arteta también tuvo palabras de elogio para Piero Hincapié y le avisó a los hinchas que “lo van a amar”. El tricolor tiene un contrato por una temporada, con obligación de compra en 2026, por lo cual, su futuro tiene pinta de ser ‘Gunner’ por los siguientes años.

Este debut de Piero Hincapié también llega en medio de lo que fue la polémica de la Champions League, donde el jugador ecuatoriano no sumó ni 1 solo minuto en la contundente goleada ante Atlético de Madrid. Después de eso algunos hinchas pidieron su salida.

El mensaje de Hincapié en redes sociales. (Captura de pantalla)

Los números de Hincapié en esta temporada

Piero Hincapié ha jugado en esta temporada 2 partidos con Arsenal. En los que apenas ha sumado más de 20 minutos. El defensa tricolor se lesionó en un comienzo y eso complicó su debut.

¿Contra quién juega Arsenal sus siguientes partidos

Arsenal volverá a jugar entre semana por la Carabao Cup contra Brighton y posteriormente contra Burnley por la Premier. Se ven como dos encuentros en los que el ecuatoriano sumaría minutos y se empiece a ganar un lugar en la consideración de Arteta.