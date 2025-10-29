Las fortunas que cobran los DTs semifinalistas de Copa Libertadores

La Copa Libertadores conocerá esta semana a sus dos finalistas, Palmeiras, Flamengo, Racing y Liga de Quito enfrentan sus partidos de vuelta y los entrenadores también están en la mira. Los cuatro DTs cobran altísimos valores como remuneración mensual.

El que más gana es Abel Ferreiras, el entrenador de Palmeiras es el semifinalista que más cobra con 6,7 millones al año. Le sigue Filipe Luis de Flamengo con poco más de 5 millones de dólares al año.

En tercer puesto se encuentra Gustavo Costas, el DT de Racing con una cifra menor en comparación a sus colegas del Brasileirao. El argentino estaría cobrando 1.2 millones de dólares al año según medios de ese país.

En cuarto puesto se encuentra Tiago Nunes, DT brasileño de Liga de Quito, el modesto club ecuatoriano le paga 40 mil dólares mensuales a Nunes, dándo un valor cercano a los 500 mil dólares al año.

LDUQ vs. Palmeiras quedó 3-0 a favor de los ecuatorianos.

Flamengo ganó 1-0 a Racing en la ida. Foto: Getty,

Esta cifra refleja también las diferencias de los costos de planteles, con Palmeiras costando 220 millones de dólares, Flamengo con un valor de 196 millones, Racing con un valor total cercano a los 80 millones y finalmente Liga de Quito con 21 millones apenas, según datos de TransferMrkt.

¿Cuándo es y quiénes jugarán la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores 2025 está programada para el próximo 29 de noviembre y se disputará en el Estadio Monumental de Lima y son Palmeiras, Flamengo, Liga de Quito y Racing los que pelean por estar. El partido se verá por Disney+

En resumen

Abel Ferreiras de Palmeiras es el DT que más cobra con 6.7 millones de dólares anuales.

El entrenador de Flamengo, Filipe Luis, percibe un salario anual de poco más de 5 millones de dólares.

El equipo con el plantel de menor valor es Liga de Quito con 21 millones de dólares, según TransferMrkt y con el salario menor es Tiago Nunes con 500 mil anuales.

