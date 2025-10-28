El árbitro colombiano, Wilmar Roldán, será el encargado de pitar el partido entre Palmeiras y Liga de Quito. Ya su nombramiento causó varios cuestionamientos de todos los hinchas, y ahora en la previa lo trataron de la peor manera en Colombia en el partido de Atlético Nacional contra Medellín.

En redes sociales, se viralizó un video, donde el árbitro colombiano llegaba al estadio y la hinchada de Atlético Nacional se mostró visiblemente molesta con el central. Fueron varios los graves insultos que terminaron expresando contra el central ecuatoriano.

Wilmar Roldán es un árbitro muy cuestionado por su gran trayectoria, el central ha estado en todos los torneos CONMEBOL, y habitualmente los hinchas suelen reaccionar a sus polémicas decisiones. En Ecuador también es muy criticado y ahora pitará a Liga de Quito.

Al final el partido que dirigió Wilmar Roldán fue para el equipo local, Atlético Nacional, que terminó goleando 5 a 2 a Medellín. Ahora el árbitro también ya se alista para el partido de Palmeiras vs Liga de Quito, que no promete ser nada fácil por lo intenso de la previa.

Los números de Wilmar Roldán con Liga de Quito en esta Copa Libertadores

A Liga de Quito solo lo dirigió en 1 ocasión en esta Copa Libertadores, casualmente en una derrota en Brasil, contra Botafogo. En aquel encuentro, el equipo ecuatoriano acabó perdiendo 1 a 0, pero luego lo dio vuelta en Quito ya con otro árbitro.

Los números de Wilmar Roldán con Palmeiras en esta Copa Libertadores

Roldán dirigió a Palmeiras en un partido histórico en esta Copa Libertadores. En aquel encuentro el ‘Verdao’ ganó 6 a 0 contra Sporting Cristal en Brasil. Un resultado similar, pero con dos goles menos, necesita ahora Palmeiras para avanzar a la final.

¿Cuándo se juega el Palmeiras vs Liga de Quito?

La vuelta en Brasil entre Palmeiras y Liga de Quito se jugará el próximo jueves 30 de octubre de 2025. El partido comenzará desde las 19H30 (Ecuador) 21H30 (Brasil). Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de ESPN y los diferentes planes de Disney+.

