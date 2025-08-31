El fuerte reclamo de Lionel Scaloni sobre la Finalissima entre Argentina y España: “Nos mató”

A menos de un año para el Mundial 2026, la Selección Argentina ya empieza a proyectar cada paso de su preparación. Con la clasificación asegurada y en la previa a la última doble fecha de Eliminatorias frente a Venezuela y Ecuador, Lionel Scaloni sorprendió al abrir un inesperado frente de discusión: la organización de la Finalíssima ante España.

Lo que se presenta como un atractivo duelo entre campeones y la posibilidad de medirse contra un rival de envergadura previo a la cita mundialista, para el DT albiceleste representa un problema en la cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo. “Hubiese preferido no jugar la finalísima antes del Mundial. Hubo tiempo para hacerlo antes“, confirmó el oriundo de Pujato en diálogo con TNT Sports.

“España no pudo por la Nations League, que la inventaron ellos, y a Sudamérica nos mató”, agregó, apuntando directamente al calendario europeo que condicionó la programación y dejando clara su molestia por la fecha que se baraja para el duelo: marzo de 2026, apenas tres meses antes de la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Vale recordar que La UEFA Nations League, torneo que ocupó buena parte del calendario del Viejo Continente y en el que España perdió la final ante Portugal, fue el motivo principal por el que no se encontró una fecha anterior. En consecuencia, todos los caminos apuntan a que la Finalísima se lleve a cabo en la última ventana FIFA antes del Mundial, contexto en el que Scaloni desearía centrarse de lleno en la búsqueda de la cuarta estrella.

Scaloni, con los tapones de punta contra la organización de La Finalissima.

La visión del DT de España sobre La Finalissima

Del otro lado, la postura es diferente. Luis de la Fuente, técnico de España, también habló sobre el duelo ante Argentina, aunque lo hizo con otro tono. “Ganar es muy difícil y hacerlo contra selecciones de ese nivel es complejo. No hay que cometer errores. Lo importante es sentirnos capaces de pelear por un Mundial. Vamos a trabajar mucho en los meses que nos quedan, hay que tener fortuna de que no haya lesiones”, aseguró, haciendo énfasis en cuestiones meramente deportivas.

