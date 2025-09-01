Es tendencia:
Champions League: la preocupación de Lionel Scaloni de cara a la Copa del Mundo 2026

El entrenador de la Selección Argentina tiene en cuenta que sus futbolistas llegarán con más de 60 partidos disputados al final de la temporada.

Por Germán Carrara

Lionel Scaloni se mostró preocupado por la cantidad de partidos que jugarán los futbolista de la Selección Argentina en Europa, sobre todo aquellos que disputan la Champions League.
La Selección Argentina garantizó su pasaje para la Copa del Mundo 2026 el 21 de marzo pasado, cuando derrotó 1 a 0 a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo con un tanto de Thiago Almada. Desde entonces, Lionel Scaloni, goleada 4 a 1 sobre Brasil incluida, piensa en confeccionar el mejor plantel para lo que será la defensa del título en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Por eso, para sus encuentros con Chile (triunfo 1 a 0) y Colombia (empate 1 a 1) en junio, ya se empezaron a ver caras nuevas, como la de Franco Mastantuono, quien volvió a ser citado para los dos últimos enfrentamientos por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas (en las que, además, la Albiceleste ya se aseguró el primer puesto), con Venezuela y Ecuador.

Y dentro de esa preparación hay un aspecto principal que mantiene intranquilo al entrenador de la Selección Argentina, que es el calendario tan ajetreado en el que estarán inmersos sus futbolistas, sobre todo aquellos que militan en los clubes más grandes de Europa, por la gran cantidad de compromisos que deberán afrontar en los próximos meses entre las competencias locales e internacionales.

”A mi lo que me preocupa es que lleguen bien los pibes. La base del plantel la tenemos y se van agregando chicos, pero lo más importante para nosotros en los amistosos es juntarnos. No digo que el rival no sea importante, pero pensamos en juntarnos y que lleguen sanos”, remarcó en charla con TNT Sports, Lionel Scaloni, en primer término, a raíz del físico de sus convocados.

Y en ese mismo sentido, resaltó la influencia que tuvo el cambio de sistema de competencia de la Liga de Campeones de Europa, que pasó de 6 a 8 partidos en la primera fase, con una instancia intermedia a los Octavos de Final que son los Play Off, para aquellos que se ubiquen entre la novena y vigesimocuarta posición de la tabla general.

Va a ser un año terriblemente duro par todos, con la Champions League renovada, con muchos más partidos. Los jugadores de la Selección Argentina, que en su mayoría la juegan, llegan al final de la temporada con más de 60 partidos”.

Los partidos de la Selección Argentina en septiembre

La Selección Argentina cerrará su participación en las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas frente a Venezuela este jueves 4 de septiembre en la cancha de River y con Ecuador el martes 9 en el Estadio Monumental de Guayaquil.

Germán Carrara
Germán Carrara

