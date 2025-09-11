Cristiano Ronaldo es probablemente una de las personalidades mundiales con las que más se vincula al éxito. Considerado uno de los mejores jugadores de la historia, multiganador en el Real Madrid e ícono de la Selección de Portugal, toda su imagen y personalidad están basadas es una omnipotente figura a la que nada parece poder destruir.

Sin embargo, lejos de las mieles del éxito y los logros deportivos, el ahora jugador del Al Nassr de Arabia Saudita, también atravesó hace no mucho tiempo un delicado momento personal que lo llevó a recurrir a la ayuda de Jordan Peterson, un reconocido psicólogo canadiense que hace un tiempo confesó cómo fue el encuentro con el portugués.

“Había tenido algunos problemas en su vida hace unos meses y un amigo suyo le envió algunos de mis vídeos. Los vio, después leyó uno de mis libros, lo encontró útil y quería hablar”, explicó Peterson en el programa de Piers Morgan hace unos años.

Fue precisamente en 2022, cuando todavía jugaba en el Manchester United, el momento en el que CR7 decidió acudir a los servicios de Peterson, quien en algún momento había estado en el centro de la polémica por ser considerado un activista de derecha.

“Fui a su casa y hablamos durante unas dos horas. Hablamos sobre sus empresas. Sobre todo hablamos sobre lo que quería en el futuro y algunos de los obstáculos a los que se está enfrentando”, confesó Peterson sobre el encuentro.

“Qué bueno verte, mi amigo”, publicó en su momento el portugués junto a la foto con Peterson en su cuenta de Instagram, lo que denota que el psicólogo fue muy importante para la recuperación de la estrella lusa.

El contexto del delicado momento de Cristiano Ronaldo se explica también en que no hace mucho tiempo había perdido un hijo junto a su mujer, Georgina Rodríguez.

“Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad”, había publicado CR7 en sus redes sociales en aquel abril de 2022.

¿Cuántos hijos tiene Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo tiene cinco hijos: Cristiano Ronaldo Jr. (2010), los gemelos Eva y Mateo (2017), Alana Martina (2017) y Bella Esmeralda (2022). Precisamente ésta última era melliza de otro niño que falleció al nacer.

