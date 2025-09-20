Todo Ecuador conmocionado: Revelan detalles del lamentable asesinato de Jonathan González

El fútbol ecuatoriano se vio conmocionado tras la lamentable muerte de Jonathan González. El ex jugador de Independiente del Valle, Liga de Quito, y otros, perdió la vida en un ataque armado en Esmeraldas, donde estaba jugando en este momento de su carrera.

De acuerdo a la información publicada por Ecuavisa, Jonathan González fue asesinado en su casa, ubicada en el barrio Vista al Mar, en Esmeraldas. Sujetos fuertemente armados entraron a la casa del jugador y le dispararon varias veces mientras estaba sentado bebiendo bebidas alcohólicas.

El asesinato de González ha conmocionado a Ecuador, ya que este lamentable evento llega en un contexto donde ya 2 jugadores también habían sido asesinados hace pocas semanas, dos jugadores de Exapromo Costa, Maicol Valencia y Leandro Yépez.

No obstante, en el caso de los dos jugadores Valencia y Yépez se presume que fueron víctimas colaterales de un ataque armado. Con Jonathan González los primeros informes detallan de un ataque dirigido contra el ex jugador de León de México.

González fue asesinado en Esmeraldas. (Foto: Captura de Pantalla)

Se espera que en las próximas semanas se elabore un informe pericial de todas las autoridades del caso y se confirme todos los detalles de una muerte que nuevamente pone de luto al fútbol ecuatoriano. Equipos como Olimpia, Liga de Quito, Independiente del Valle, enviaron sus notas de condolencias.

¿En qué equipos jugó Jonathan González?

Jonathan González pasó por equipos grandes de Ecuador como Independiente del Valle y Liga de Quito, así como en el exterior jugó en Olimpia de Paraguay y los mexicanos León, Dorados y Leones Negros.

