Sean Brady vs Michael Morales HOY por la UFC 322: ¿Qué canal pasa la pelea y a qué hora es?

Este sábado 15 de noviembre de 2025, Michael Morales regresa a la UFC para enfrentar a Sean Brady. Esta es la pelea más importante en la carrera del ecuatoriano, y puede significar el siguiente paso para que el tricolor pueda buscar una pelea por el título.

¿Qué canal pasa la pelea de Michael Morales en la UFC 322?

Michael Morales es parte de la cartelera estelar en la UFC 322 y será la anteúltima pelea de la noche. La pelea del peleador ecuatoriano se podrá ver por el plan Premium de Disney+.

¿A qué hora es la pelea de Michael Morales en la UFC 322?

Se tiene previsto que las peleas estelares de la UFC 322 comiencen de las 10PM, por lo cual, Morales seguramente estará en el octágono pasadas las 23H00 de Ecuador.

La cartelera de la UFC 322

Estelares pasadas las 22H00 de Ecuador:

Jack Della Maddalena (c) vs. Islam Makhachev – Título del peso wélter.

Valentina Shevchenko (c) vs. Weili Zhang – Título del peso mosca.

Sean Brady vs. Michael Morales – Peso wélter.

– Beneil Dariush vs. Benoit Saint-Denis – Peso ligero.

Leon Edwards vs. Carlos Prates – Peso wélter.

Preliminares:

Malcolm Wellmaker vs. Cody Hadon – Peso gallo.

Erin Blanchfield vs. Tracy Cortez – Peso mosca.

Roman Kopylov vs. Gregory Rodrigues – Peso medio.

Bo Nickal vs. Rodolfo Vieira – Peso medio.

Viacheslav Borshchev vs. Matheus Camilo – Peso ligero.

Baisangur Susurkaev vs. Eric McConico – Peso medio.

Angela Hill vs Fatima Kline – Peso paja.

Pat Sabatini vs. Chepe Mariscal – Peso pluma.

Kyle Daukaus vs. Gerald Meerschaert – Peso medio.

El increíble récord de Michael Morales en la UFC

Michael Morales llega a esta pelea contra Sean Brady con uno de los récords más impresionantes de la UFC. El peleador ecuatoriano tiene en la MMA una marca 18 victorias y 0 derrotas. Brady tiene una marca similar, no obstante, el estadounidense tiene 18 victorias y 1 sola derrota.

El ranking de Michael Morales en la UFC

Actualmente, Michael Morales se encuentra en el puesto 8 del ranking de peso welter. Si llega a ganar su pelea al 2 del mundo, Brady, el ecuatoriano quedará muy bien colocado y con aspiraciones serias a una pelea por el título de la categoría.

