La IA hizo un simulacro del sorteo del Mundial y así quedaron los rivales de Ecuador

La Selección de Ecuador cerró las Eliminatorias con el partido vs. Argentina y ahora tiene la mente puesta en los amistosos de marzo y luego el Mundial 2026. El sorteo es en diciembre pero la IA ya tiene un estimado de los equipos que podría enfrentar la ‘Tri’, tras un sorteo.

Le pedimos a Chat GPT que realice un simulacro del sorteo del Mundial con la Selección de Ecuador en el Bombo 3. El resultado fue: España, Dinamarca, Ecuador y Arabia Saudita.

La ‘Tri’ enfrentaría a la campeona de Europa como cabeza de serie, mientras que del bombo 2 le tocó uno de los rivales más accesibles, finalmente como representante de Asia le tocó Arabia, un rival que también es de menor nivel para Ecuador.

Ecuador necesitaba dos victorias y un tropiezo de Corea del Sur y Australia para meterse en el Bombo 2, sin embargo tras cuatro empates consecutivos, la ‘Tri’ tendrá que esperar dos rivales de peso.

Los rivales reales los conoceremos en diciembre, aunque todos los clasificados recién estarán definidos en marzo 2026 con los cruces de repechajes y fechas finales de UEFA.

Todos los países clasificados al Mundial 2026

Argentina (CONMEBOL)

Brasil (CONMEBOL)

Ecuador (CONMEBOL)

Uruguay (CONMEBOL)

Paraguay (CONMEBOL)

Colombia (CONMEBOL)

Canadá (CONCACAF) -anfitrión-

Estados Unidos (CONCACAF) -anfitrión-

México (CONCACAF) -anfitrión-

Nueva Zelanda (OFC)

Irán (AFC)

Japón (AFC)

Uzbekistán (AFC)

Jordania (AFC)

Corea del Sur (AFC)

Australia (AFC)

Marruecos (CAF)

Túnez (CAF)

Los cupos que aún restan definir para el Mundial 2026

Asia (AFC) : quedan 2 plazas directas y 1 de repechaje .

: quedan y . África (CAF) : quedan 7 plazas directas y 1 de repechaje .

: quedan y . Concacaf : quedan 3 plazas directas (además de los 3 anfitriones ya asegurados) y 2 de repechaje .

: quedan (además de los 3 anfitriones ya asegurados) y . Conmebol : No quedan plazas directas (todas ya cubiertas) y 1 plaza de repechaje .

: No quedan (todas ya cubiertas) y . Oceanía (OFC): queda 1 plaza de repechaje (ya tiene su directo).

Europa (UEFA): quedan 16 plazas directas por decidir.

Cuándo se juega el Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, abarcando una ventana de 39 días de competencia. La cita inaugurará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y cerrará con la final el 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva York/Nueva Jersey.

