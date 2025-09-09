La IA hizo un simulacro del sorteo del Mundial y así quedaron los rivales de Ecuador

La Selección de Ecuador cerró las Eliminatorias con el partido vs. Argentina y ahora tiene la mente puesta en los amistosos de marzo y luego el Mundial 2026. El sorteo es en diciembre pero la IA ya tiene un estimado de los equipos que podría enfrentar la ‘Tri’, tras un sorteo.
Le pedimos a Chat GPT que realice un simulacro del sorteo del Mundial con la Selección de Ecuador en el Bombo 3. El resultado fue: España, Dinamarca, Ecuador y Arabia Saudita.
La ‘Tri’ enfrentaría a la campeona de Europa como cabeza de serie, mientras que del bombo 2 le tocó uno de los rivales más accesibles, finalmente como representante de Asia le tocó Arabia, un rival que también es de menor nivel para Ecuador.
Ecuador necesitaba dos victorias y un tropiezo de Corea del Sur y Australia para meterse en el Bombo 2, sin embargo tras cuatro empates consecutivos, la ‘Tri’ tendrá que esperar dos rivales de peso.
ver también
En Ecuador lo critican y ya hay una selección que quiere a Sebastián Beccacece
ver también
Sebastián Beccacece también le responde a Jefferson Montero ¿sigue la polémica?
Los rivales reales los conoceremos en diciembre, aunque todos los clasificados recién estarán definidos en marzo 2026 con los cruces de repechajes y fechas finales de UEFA.
Todos los países clasificados al Mundial 2026
- Argentina (CONMEBOL)
- Brasil (CONMEBOL)
- Ecuador (CONMEBOL)
- Uruguay (CONMEBOL)
- Paraguay (CONMEBOL)
- Colombia (CONMEBOL)
- Canadá (CONCACAF) -anfitrión-
- Estados Unidos (CONCACAF) -anfitrión-
- México (CONCACAF) -anfitrión-
- Nueva Zelanda (OFC)
- Irán (AFC)
- Japón (AFC)
- Uzbekistán (AFC)
- Jordania (AFC)
- Corea del Sur (AFC)
- Australia (AFC)
- Marruecos (CAF)
- Túnez (CAF)
Los cupos que aún restan definir para el Mundial 2026
- Asia (AFC): quedan 2 plazas directas y 1 de repechaje.
- África (CAF): quedan 7 plazas directas y 1 de repechaje.
- Concacaf: quedan 3 plazas directas (además de los 3 anfitriones ya asegurados) y 2 de repechaje.
- Conmebol: No quedan plazas directas (todas ya cubiertas) y 1 plaza de repechaje.
- Oceanía (OFC): queda 1 plaza de repechaje (ya tiene su directo).
- Europa (UEFA): quedan 16 plazas directas por decidir.
Cuándo se juega el Mundial 2026
La Copa del Mundo 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, abarcando una ventana de 39 días de competencia. La cita inaugurará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y cerrará con la final el 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva York/Nueva Jersey.
ver también
La millonaria cifra que le costaría a Ecuador fichar a Mourinho para el Mundial ¿los paga Montero?
ver también
Óscar Zambrano sorprende a todos con su nuevo club en Europa ¿adiós a la Tri?