Es tendencia:
logotipo del encabezado
Eliminatorias

La IA hizo un simulacro del sorteo del Mundial y así quedaron los rivales de Ecuador

La Selección de Ecuador se enfoca ya en lo que será la Copa del Mundo y a falta del sorteo oficial en diciembre, la IA ya hizo un simulacro.

Por Gustavo Dávila

La IA hizo un simulacro del sorteo del Mundial y así quedaron los rivales de Ecuador. Foto: Getty.
La IA hizo un simulacro del sorteo del Mundial y así quedaron los rivales de Ecuador. Foto: Getty.

La Selección de Ecuador cerró las Eliminatorias con el partido vs. Argentina y ahora tiene la mente puesta en los amistosos de marzo y luego el Mundial 2026. El sorteo es en diciembre pero la IA ya tiene un estimado de los equipos que podría enfrentar la ‘Tri’, tras un sorteo.

Le pedimos a Chat GPT que realice un simulacro del sorteo del Mundial con la Selección de Ecuador en el Bombo 3. El resultado fue: España, Dinamarca, Ecuador y Arabia Saudita.

La ‘Tri’ enfrentaría a la campeona de Europa como cabeza de serie, mientras que del bombo 2 le tocó uno de los rivales más accesibles, finalmente como representante de Asia le tocó Arabia, un rival que también es de menor nivel para Ecuador.

Ecuador necesitaba dos victorias y un tropiezo de Corea del Sur y Australia para meterse en el Bombo 2, sin embargo tras cuatro empates consecutivos, la ‘Tri’ tendrá que esperar dos rivales de peso.

En Ecuador lo critican y ya hay una selección que quiere a Sebastián Beccacece

ver también

En Ecuador lo critican y ya hay una selección que quiere a Sebastián Beccacece

Sebastián Beccacece también le responde a Jefferson Montero ¿sigue la polémica?

ver también

Sebastián Beccacece también le responde a Jefferson Montero ¿sigue la polémica?

Los rivales reales los conoceremos en diciembre, aunque todos los clasificados recién estarán definidos en marzo 2026 con los cruces de repechajes y fechas finales de UEFA.

Todos los países clasificados al Mundial 2026

  • Argentina (CONMEBOL)
  • Brasil (CONMEBOL)
  • Ecuador (CONMEBOL)
  • Uruguay (CONMEBOL)
  • Paraguay (CONMEBOL)
  • Colombia (CONMEBOL)
  • Canadá (CONCACAF) -anfitrión-
  • Estados Unidos (CONCACAF) -anfitrión-
  • México (CONCACAF) -anfitrión-
  • Nueva Zelanda (OFC)
  • Irán (AFC)
  • Japón (AFC)
  • Uzbekistán (AFC)
  • Jordania (AFC)
  • Corea del Sur (AFC)
  • Australia (AFC)
  • Marruecos (CAF)
  • Túnez (CAF)
Publicidad

Los cupos que aún restan definir para el Mundial 2026

  • Asia (AFC): quedan 2 plazas directas y 1 de repechaje.
  • África (CAF): quedan 7 plazas directas y 1 de repechaje.
  • Concacaf: quedan 3 plazas directas (además de los 3 anfitriones ya asegurados) y 2 de repechaje.
  • Conmebol: No quedan plazas directas (todas ya cubiertas) y 1 plaza de repechaje.
  • Oceanía (OFC): queda 1 plaza de repechaje (ya tiene su directo).
  • Europa (UEFA): quedan 16 plazas directas por decidir.

Cuándo se juega el Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, abarcando una ventana de 39 días de competencia. La cita inaugurará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y cerrará con la final el 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva York/Nueva Jersey.

Publicidad
La millonaria cifra que le costaría a Ecuador fichar a Mourinho para el Mundial ¿los paga Montero?

ver también

La millonaria cifra que le costaría a Ecuador fichar a Mourinho para el Mundial ¿los paga Montero?

Óscar Zambrano sorprende a todos con su nuevo club en Europa ¿adiós a la Tri?

ver también

Óscar Zambrano sorprende a todos con su nuevo club en Europa ¿adiós a la Tri?

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
¡Última hora! Enner Valencia deja Internacional y ficharía por este equipo
Fútbol de Ecuador

¡Última hora! Enner Valencia deja Internacional y ficharía por este equipo

¡Doble premio para la Tri! La fortuna que la FIFA le pagará a Ecuador por clasificar al Mundial
Eliminatorias de Conmebol

¡Doble premio para la Tri! La fortuna que la FIFA le pagará a Ecuador por clasificar al Mundial

Tras la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas: Así quedó la tabla de posiciones
Eliminatorias de Conmebol

Tras la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas: Así quedó la tabla de posiciones

Tras el banderazo y el Ecuador vs. Argentina, la contundente decisión de la FEF sobre Sebastián Beccacece
Fútbol de Ecuador

Tras el banderazo y el Ecuador vs. Argentina, la contundente decisión de la FEF sobre Sebastián Beccacece

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo