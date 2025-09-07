Sebastián Beccacece también le responde a Jefferson Montero ¿sigue la polémica?

Las virales declaraciones de Jefferson Montero pidiendo a José Mourinho como entrenador de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026 tienen una nueva respuesta. Esta vez el propio Sebastián Beccacece dio sus impresiones del tema y las palabras del ex jugador.

“Cada uno es libre de opinar lo que siente, después están las responsabilidades y que entren las cosas que aportan”, dijo el argentino sin darle mucho crédito a lo que dijo el ex seleccionado.

“Nosotros nos sentamos puertas adentro y trabajamos en el equipo en el partido en desarrollar un plan, no es aconsejable en gastar energía en algo que no me suma”, finalizó señalando que no valía la pena contestarle a Jefferson Montero, caso similar a lo que dijo Hernán Galíndez.

Sebastián Beccacece seguirá dirigiendo a Ecuador hasta que acabe su participación en la Copa del Mundo 2026. Luego de eso, la ‘Tri’ piensa en otros DTs en caso de que el argentino vaya a otro equipo o selección.

Así mismo desmintió unas virales declaraciones que supuestamente dio a Diario Olé, calificando de falsas y descartando haber dicho que: “Nunca cantará el himno de Ecuador”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Sebastián Beccacece con Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene contrato con Ecuador hasta diciembre de este año y fue extendido por haber clasificado a la Copa del Mundo.

Las estadísticas de Beccacece como DT de la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece ha dirigido un total de 10 partidos, todos oficiales por Eliminatorias. En este periodo, el entrenador ha conseguido 4 victorias, 6 empates y 1 derrota. Clasificó a ‘La Tri’ al mundial 2 fechas antes del cierre de la clasificatoria.