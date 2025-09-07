En Ecuador lo critican y ya hay una selección que quiere a Sebastián Beccacece

El nuevo empate conseguido por la Selección de Ecuador vuelve a poner a Sebastián Beccacece en la mira de las críticas por el juego de la Tri. Mientras tanto, hay otra selección CONMEBOL que piensa en el DT argentino para las siguientes Eliminatorias.

La Selección de Chile tiene decidido buscar a un nuevo entrenador para las Eliminatorias para el Mundial 2030 y entre los candidatos está Beccacece. El argentino es valorado por la ‘Roja’ de cuando fue asistente técnico de Jorge Sampaoli en los años que Chile fue bicampeona de América.

Sebastián Beccacece acaba contrato con Ecuador en julio 2026 una vez terminada la participación de Ecuador en el Mundial. Luego de eso tendrá que esperar para ver si es renovado post elecciones de FEF.

En general hay un malestar por el poco nivel ofensivo que ha mostrado la Tri en estas Eliminatorias. Sebastián Beccacece también tendría sondeos de clubes para volver a su país.

Sebastián Beccacece reemplazaría a Ricardo Gareca.

En lo económico, la Selección de Chile podría pagarle cerca de 4 millones de dólares al año, esto es mucho más de los 2.4 millones que cobra actualmente en el Equipo de Todos.

Sebastián Beccacece tiene contrato con Ecuador hasta diciembre de este año y fue extendido por haber clasificado a la Copa del Mundo.

Las estadísticas de Beccacece como DT de la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece ha dirigido un total de 10 partidos, todos oficiales por Eliminatorias. En este periodo, el entrenador ha conseguido 4 victorias, 6 empates y 1 derrota. Clasificó a ‘La Tri’ al mundial 2 fechas antes del cierre de la clasificatoria.

