Luis Díaz vs. Messi: Así está la tabla de goleadores de las Eliminatorias para el Mundial 2026

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 llegan a su fin y las selecciones terminan de confirmar cuál será su suerte en cuanto a la próxima Copa del Mundo que se disputará el año que viene en Estados Unidos, México y Canadá.

Con la tabla de posiciones robándose todos los flashes, existe otra batalla, quizás menos relevante pero igual de competitiva: quién se coronará como el goleador de las Eliminatorias Conmebol.

Hasta el momento, el colombiano Luis Díaz lidera la tabla de artilleros con 7 goles, pero es seguido muy de cerca nada menos que por Lionel Messi y por el boliviano Miguel Terceros, que tienen 6.

La principal diferencia entre estos 3 jugadores es que Díaz consiguió esas 7 anotaciones en 15 partidos, mientras que Messi necesitó 11 encuentros para convertir 6 y Terceros lo hizo en apenas 10.

Más atrás, también con ansias de coronarse, aparecen el uruguayo Darwin Núñez, el brasileño Raphinha, el venezolano Salomón Rondón y el ecuatoriano Enner Valencia, todos con 5 goles.

La tabla de goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas

Si bien puede haber sorpresas, todo parece indicar que podría haber un mano a mano entre el ahora jugador del Bayern Múnich y la leyenda de Inter Miami, sobre todo teniendo en cuenta que Argentina y Colombia juegan de local frente a Venezuela y Bolivia, respectivamente, y ambos podrían tener varias chances de anotar.

Cabe recordar que el boliviano Marcelo Moreno Martins, con 10 goles, fue el máximo artillero de las últimas Eliminatorias para Qatar 2022. Edinson Cavani (con 11) y Luis Suárez (con 10) fueron los goleadores de la clasificación a Rusia 2018 y Brasil 2014 respectivamente.

El fixture de la 17° y 18° fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

Jueves 4 de septiembre – 17° fecha

Uruguay vs. Perú | Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

Colombia vs. Bolivia | Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

Paraguay vs. Ecuador | Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

Argentina vs. Venezuela | Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI)18:30 (COL/ECU/PER)

Brasil vs. Chile | Hora: 21:30 (ARG/URU) 20:30 (CHI) 19:30 (COL/ECU/PER)

Martes 9 de septiembre – Fecha 18

Ecuador vs. Argentina | Hora: 20:00 (ARG/URU/CHI) 18:00 (COL/ECU/PER)

Perú vs. Paraguay | Hora: 20:30 (ARG/URU/CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

Venezuela vs. Colombia | Hora: 20:30 (ARG/URU/CHI) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

Bolivia vs. Brasil | Hora: 20:30 (ARG/URU/CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

Chile vs. Uruguay | Hora: 20:30 (ARG/URU/CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

