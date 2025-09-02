Lo que necesita Messi para superar el único récord que todavía no le pertenece en Eliminatorias Conmebol

Venezuela en Buenos Aires el 4 de septiembre y Ecuador por Quito el 9. Es lo que le queda a Lionel Andrés Messi como futbolista de la Selección Argentina por las Eliminatorias de Conmebol. El máximo anotador en la historia de las clasificaciones sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo se despedirá de un torneo que conoce mejor que nadie y buscando una última gran marca por conquistar. En caso de pisar el césped durante ambos partidos superará a Iván Hurtado, ex capitán de la Tri.

Messi llega a ambos partidos con un total de 71 encuentros oficiales por las eliminatorias sudamericana. Solamente uno por detrás de Hurtado, quién se despidió de Ecuador años atrás con un total de 72 y en solitario por la tabla general. En caso de que Lionel Scaloni le entregue segundos tanto en la ciudad de Buenos Aires como por la capital ecuatoriana, hablaríamos de un nuevo futbolista con la mayor cantidad de partidos oficiales buscando meter a su nación en la Copa del Mundo de la FIFA.

“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial y por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos, y todos los que puedan por parte de mi mujer, toda la familia. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, desvelaba el propio Messi alrededor de un encuentro frente a Venezuela en el estadio Monumental de River Plate que toma un carácter absolutamente histórico en la historia de la albiceleste.

Recordemos que Argentina ya se encuentra clasificada para defender la corona en Norteamérica. También que su capitán con ya más de 37 años en sus piernas es el máximo anotador en la historia de las Eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial. Superar a Iván Hurtado en cuanto a partidos oficiales se refiere supone una de las pocas marcas que todavía no lleva el eslogan de Messi a su lado. Curiosamente o no, tendrá su último partido en Buenos Aires por los puntos ante el primer rival con el cual estrenase la 10 que vistiesen en un pasado Diego Armando Maradona y otras leyendas del combinado nacional.

Para nadie es un secreto que será una jornada más que emotiva. El propio Scaloni se ha mostrado tajante alrededor de lo que supondrá darle a Messi la mejor de las despedidas a la espera de lo que pueda ocurrir con futuros amistosos en territorio Albiceleste. Se viene una fiesta en el Monumental de River Plate donde más de 85.000 almas agradecerán como nunca a un hombre que cortó la sequía de títulos de varias generaciones: “Disfrutémoslo mientras lo tenemos. Lo que tenga que pasar, pasará….No debe ser fácil, como no fue fácil para mi dejar de jugar. Hay que dejarlo. Él se ganó el derecho a decidir cuándo hacerlo y de nuestra parte tendrá todo nuestro apoyo”.

Scaloni elogió a Messi y a CR7

“Es evidente que por la edad que tiene y el nivel que está jugando, si no se hubiese cuidado como se cuidó y no tendría ese don, no marcaría la diferencia que sigue marcando. Los cracks son así, mismo Cristiano también. Son chicos que hoy en día se mantienen porque hicieron una carrera acorde a su nivel”, analizaba el entrenador de la Selección Argentina sobre una rivalidad que poco a poco llega a su fin. Comparó a Messi y a Cristiano Ronaldo en pleno momento donde ambas figuras se preparan para su última edición de la Copa del Mundo.

Argentina ha ganado nuevamente las Eliminatorias y únicamente le queda cerrar de la mejor forma posible. Seguramente también darle a Messi la despedida ideal de un torneo donde ha vivido todo tipo de momentos. La suerte también ha querido que Lionel pueda cerrar el círculo en una ciudad de Quito donde su triplete en el año 2017 evitó la mayor debacle en la historia de la selección. Se cierra el círculo y puede hacerlo con el récord.

