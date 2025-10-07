Kylian Mbappé terminó el partido con el Real Madrid vs. Villarreal (en el cual anotó uno de los tantos para la victoria merengue 3 a 1) el último fin de semana en el Estadio Santiago Bernabéu con una molestia en su tobillo, razón por la que debió ser reemplazado por Xabi Alonso.

Al mismo tiempo encendió las alarmas en la Selección de Francia, dado que el delantero fue convocado para los encuentros que debe afrontar ante Azerbaiyán (10/10) e Islandia (13/10) por las Eliminatorias de la UEFA para la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Sin embargo, el ex París Saint-Germain viajó igual y se incorporó al plantel de Didier Deschamps.

“Tuvo una pequeña molestia que no es grave; de lo contrario, no estaría aquí”, aclaró el entrenador del combinado galo en la conferencia de prensa previa al duelo que disputarán este viernes 10 de octubre en el Parque de los Príncipes. Con lo cual, todo indica que en Francia harán todo lo posible para que Kylian Mbappé juegue.

Es en este contexto en el que en el Real Madrid temen que no cuiden del todo a Mbappé, puesto que una sobreexigencia podría agravar lo que hasta entonces el cuerpo médico de la Casa Blanca caratuló como un esguince leve, escenario que, a su vez, afectaría su presencia en los compromisos por LaLiga y en la UEFA Champions League post fecha FIFA. ”La tranquilidad con la que se manifestó Deschamps contrasta con la preocupación del Real Madrid”, reporta al respecto el diario Marca.

Encima, al equipo de Xabi Alonso se le aproximan partidos de alto vuelo. El 22 de octubre debe medirse a la Juventus por la tercera jornada de la Fase de Liga de la Champions, mientras que el 26 chocará con el Barcelona en el Clásico de España, un duelo trascendental luego de lo que fue el golpazo que se pegaron en el Derbi Madrileño.

Kylian Mbappé, la pieza clave que está sosteniendo el proceso de Xabi Alonso

El Real Madrid todavía no brilla, pero gana. Más allá del 5 a 2 que sufrió ante el Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano, los dirigidos por Xabi Alonso vencieron en sus otros 9 partidos, dejando como balance, hasta el parón de selecciones, la punta de la tabla de posiciones de LaLiga y puntaje perfecto en la Champions League.

Y gran parte de esto se lo deben a Kylian Mbappé, quien registró 14 goles de los 26 que marcó el merengue. Es decir, más del 50 por ciento de las anotaciones son obra del francés.

