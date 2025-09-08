El susto de Lamine Yamal tras su partido vs. Turquía: casi no puede regresar a España

Lamine Yamal fue nuevamente figura en un partido, en este caso, con la Selección de España (su encuentro número 22 con el combinado nacional mayor) contra su par de Turquía por la segunda jornada del Grupo E de las Eliminatorias de la UEFA para la Copa del Mundo de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El joven futbolista del FC Barcelona asistió en dos ocasiones (primero a Ferran Torres y después a Mikel Merino), siendo este su aporte para el 6 a 0 de los dirigidos por Luis De La Fuente, que encaminaron así su clasificación directa al certamen que se llevará a cabo en tierras norteamericanas desde el 11 de junio al 19 de julio del año que viene.

Pero no todo fue felicidad y tranquilidad para Lamine Yamal. Es que la algarabía por la victoria sobe el elenco turco bajó abruptamente cuando se dio cuenta que no tenía entre sus pertenencias su pasaporte, documento indispensable que debía portar para su regreso a la Península Ibérica.

Fue el periodista Emir Kiliccetinn quien captó el instante en el que el delantero buscó desesperadamente en su maleta su identificación, pues sin ella no podría haber volado. Incluso, el reporte indica que se retiró del Konya Büyükşehir Arena sin dar con el objetivo de la búsqueda.

De igual modo, evidentemente, solucionó el problema (aún sin precisiones, pero la opción más viable es que la RFEF haya intervenido con la embajada española para que solucionara la falta de su pasaporte), puesto que Nico Williams en redes sociales publicó una filmación junto a Lamine Yamal dentro de la aeronave que los llevó de regreso a la capital española.

Lamine Yamal ya regresa a Barcelona para ponerse bajo las órdenes de Hansi Flick

Lamine Yamal ya pone su foco en el Barcelona de Hansi Flick, con quien deberá afrontar el duelo con el Valencia de este domingo 14 de septiembre (a las 21:00 horas de Europa Central, posiblemente en el Estadio Johan Cruyff, donde habitualmente juega de local el Barça Athletic) correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga 2025/2026.

Además, después vendrá el estreno en la Fase de Liga de la UEFA Champions League contra el Newcastle en condición de visitante en el St. James’ Park, el jueves 18.

