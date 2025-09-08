Luis De La Fuente, con confianza de cara a la Finalissima y al Mundial: ”Tenemos a los mejores”

No hay dudas en que la Selección de España es el amplio favorito para ganar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Tanto por el nivel colectivo como individual de los intérpretes del esquema que plantea Luis De La Fuente. Prueba de ello -una más- fue la goleada que le propinó a domicilio a Turquía por la segunda fecha de su zona de las Eliminatorias UEFA.

”Estás hablando con un entrenador, seleccionador, orgulloso de sus jugadores, orgulloso de su selección, de representar a nuestro país de la forma que lo estamos haciendo y contento de ver que crecemos y crecemos”, comentó el estratega en conferencia de prensa luego del 6 a 0 en la cancha del Koyanspor y a a 9 meses de presentarse en el certamen que se llevará a cabo en Norteamérica.

En ese mismo sentido, Luis De La Fuente esclareció que cada vez son menos las indicaciones que debe hacerle a sus dirigidos: ”Realmente es un equipo al que hay que decirle pocas cosas, enseguida capta el mensaje. No estábamos contentos con el partido del jueves y no queríamos cometer los mismos errores. Necesitábamos esto: una muestra de futbolistas que no se cansan, que no se cansan de trabajar, de mejorar. No estábamos contentos, pero ahora toca ser un poco mejores cada día y ya pensar en los próximos partidos”.

Además, De La Fuente considera que su Selección de España es imparable: ”Hay mucho que mejorar porque es un equipo que aún puede crecer incluso más allá de mi imaginación. Son insaciables, y ahora ya pensamos en qué debemos hacer para ir a más. Estoy orgulloso de este equipo, del grupo, de los jugadores. Porque no han parado de crecer desde que eran unos críos y aún quieren ser mejores. Tienen un gen competitivo excepcional. Estamos en el proceso de mejora”.

Para cerrar, destacó: ”Nosotros tenemos que ser prudentes porque una de las claves es que este equipo no va a perder los pies del suelo. Tenemos a los mejores jugadores del mundo, pero también son buenas personas y no se les va a escapar el éxito por vanidad o altanería”.

La Finalissima, prácticamente confirmada

La Selección de España lidera su zona con 6 puntos y una diferencia de gol de +9. Su principal perseguidor es Georgia (con 3 unidades y una diferencia de +2), a quien debe enfrentar en octubre y noviembre. Salvo un giro inesperado en el nivel, la Roja, se encamina a ganar su grupo con total tranquilidad, con lo cual clasificaría directamente a la Copa del Mundo en noviembre y ya en ese momento confirmaría disponibilidad para disputar la Finalissima con la Selección Argentina en marzo del 2026 (sede todavía a confirmar).

