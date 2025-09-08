¿España le roba el primer puesto del ranking FIFA a Argentina tras la goleada a Turquía?

España sigue firme como máximo favorito para alzar la Copa del Mundo el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey, Estados Unidos. Luego de derrotar 3 a 0 a Bulgaria en la primera jornada de su grupo de las Eliminatorias UEFA, pasó por arriba a Turquía como visitante en el Konya Büyükşehir Arena.

Con el 6 a 0 consumado (tres goles de Mikel Merino, dos de Pedri y uno de Ferran Torres), la Roja comandada por Luis De La Fuente ya sacó una ventaja más que considerable con el resto de los integrantes de su zona. Se ubica líder con 6 puntos y una diferencia de gol de +9, lo que le deja un margen demasiado favorable para las cuatro fechas que restan, más allá de la amplia supremacía que se ve dentro del campo de juego.

Pero la Selección de España no solo que encaminó su clasificación directa a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con sus resultados en la fecha de septiembre, sino que le metió presión a la Argentina de Lionel Scaloni en la puja por llegar al certamen que se jugará en suelo norteamericano como líder del Ranking FIFA.

En lo que respecta a la ventana actual, la Scaloneta debe ganar este martes (desde las 21:00 horas de Argentina) contra Ecuador en el Estadio Monumental de Guayaquil (bajo el marco de la última jornada de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas) si quiere prolongar su estancia en la cima de la clasificación global.

España y Francia pueden pasar al frente en el Ranking FIFA con sus partidos en octubre y noviembre

Sin embargo, el verdadero riesgo se encuentra en octubre y noviembre, puesto que la FIFA otorga más puntos por partidos de Eliminatorias que por amistosos. Por cada encuentro ganado de un torneo clasificatorio para la Copa del Mundo la entidad lo registra con 25 puntos, mientras que una victoria en una exhibición equivale a 10.

Por lo tanto, España, en sus próximos partidos (dos contra Georgia, uno con Turquía y otro contra Bulgaria), podrá sumar hasta 100 puntos más en lo que falta de las Eliminatorias UEFA. Mientras que Argentina, con sus duelos en octubre frente a Venezuela en Miami y Puerto Rico en Chicago y sus compromisos de noviembre en Ángola e India, apenas podría acumular 40 unidades en lo que resta del 2025.

Lo mismo pasa con Francia (tercero en el Ranking FIFA), que viene de vencer 2 a 0 a Ucrania, en horas puede hacer una nueva cosecha en su encuentro con Islandia, además de las cuatro jornadas que le quedan: dos con Azerbaiyán y los partidos de vuelta con Ucrania e Islandia.

Actualmente, los 10 primeros equipos del ranking FIFA:

Argentina España Francia Inglaterra Brasil Portugal Países Bajos Bélgica Alemania Croacia

