La Selección de Ecuador está en el mejor momento de su historia y ahora mismo es una de las selecciones más caras todo el continente. El equipo nacional en momento tiene un valor de mercado de 330 millones. Superando ampliamente a Paraguay que cuesta 132 millones.

En este preciso instante, dos jugadores de la Selección de Ecuador son más caros que toda la Selección de Paraguay. De acuerdo a los valores de transfermark, jugadores como Moisés Caicedo y William Pacho, actualmente cuestan más que toda la selección de Paraguay.

Moisés Caicedo, de acuerdo a Transfermark, tiene un valor de 90 millones de euros. Siendo uno de los jugadores más caros de todo el continente en estas Eliminatorias. El volante de Chelsea mejoró su cotización después de ser campeón del mundo.

Por otro lado, William Pacho ha tenido una gran temporada en PSG, y por eso ahora tendría un valor económico de 65 millones de euros. Por lo cual, si se suma la cotización de los dos jugadores titulares de ‘La Tri’ sería de 155 millones, 20 millones más de lo que vale todo el equipo de Paraguay.

Moisés Caicedo cuesta 90 millones según Transfermark.

Para encontrar al jugador más caro de la Selección de Paraguay hay que ir hasta Julio Enciso, que ahora no juega por una lesión. la ‘Joya’ paraguaya que compró el grupo BlueCo (donde está Chelsea), tiene un valor financiero de 22 millones de euros.

¿A qué hora juegan Ecuador vs Paraguay?

El partido entre Paraguay y Ecuador comenzará desde las 18H30 (Ecuador). Hay diferentes canales para seguir el partido.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias

Previo al inicio de la fecha 17 de las Eliminatorias, así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias:

