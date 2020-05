Aarón Galindo dialogó con directivos de la Federación Alemana de Fútbol y dio detalles exclusivos

Aarón Galindo es uno de los jugadores mexicanos que tuvo la posibilidad de jugar en la Bundesliga, competencia que se convertirá en la pionera en el mundo deportivo en regresar a la actividad en medio de la pandemia mundial por el coronavirus. Galindo aún mantiene contactos con las altas esferas de la competencia alemana, por lo que brindó detalles al respecto.

"Me parece bien el regreso del futbol. Obviamente es un experimento porque es la primera liga que da ese paso al frente. No me sorprende porque sabemos que los alemanes son muy puntuales y efectivos”, comenzó contando el exjugador, quien estuvo una temporada en el Eintracht Frankfurt.

Galindo reveló diálogos privados con la DFB y los comparó con LaLiga: “Tuve oportunidad de hablar con unos conocidos de la Federación Alemana para saber cómo están llevando este inicio y me comentan que tienen un protocolo médico muy estricto y el cual elaboraron hace un mes. Eso me sorprende, porque algunos todavía no se plantean cómo regresar, como España que el gobierno aún no ha aceptado”.

“La liga alemana con este concepto médico que desarrolló va a iniciar y me parece bien. Tomaron medidas estrictas como que solamente podrán estar en el estadio 300 personas entre jugadores, gente de televisión, además de pruebas médicas de jugadores y que tendrán que estar en confinamiento por una semana”, fundamentó Galindo en Fox Sports.

La Bundesliga tendrá su reinicio este mismo sábado con el Derbi del Ruhr entre Borussia Dortmund y Schalke 04, a las 8:30 horas de Ciudad de México. El líder de la competencia es Bayern Múnich, quien mira a todos de arriba con 55 unidades.

