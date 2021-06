Denle ya la Premier: así formaría el City de Guardiola con los fichajes de Kane y Grealish

Manchester City y Guardiola se muestran insaciables. De cara a lo que será su sexta campaña con los Skyblues, el catalán quiere armar un equipo de ensueño para conquistar todos los títulos posibles. Con Harry Kane y Jack Grealish de principales objetivos de cara al mercado, te mostramos el espectacular once que podría formar Pep.

170 millones pide Tottenham por el delantero centro de la selección inglesa, mientras que Aston Villa no negociará por menos de 116 por su figura. Dos fichajes difíciles que si bien tardarán en llegar, parecen estar llamados a ser del City. Incluso quitando a jugadores de espectacular recorrido y nombre como Sterling o Gabriel Jesús, cuya continuidad no está asegurada, Pep tendría el mejor once de la Premier y uno de los más fuertes de toda Europa.

Fuerza, estilo y gol, el sello del SuperCity

Guardiola no negocia el balón, el control el partido y por encima de todo, la belleza en el juego. Teniendo en cuenta que mantendría a todo su bloque bajo y que los esfuerzos pasan por evitar las fugas de hombres como Foden, Pep tendría uno de los onces más ofensivos desde que debutase como entrenador en primera, allá por el 2008.

La salida por bandas de Cancelo y Zinchenko sería cubierta por un Rodri que haría las veces de tercer central por momentos al lado de los rocosos Walker y Ruben Días. Mirando ya hacia adelante, imaginamos libertad absoluta para Kevin De Bruyne e Ilkay Gundogan, quienes al igual que en los últimos años están llamados a marcar los ritmos del equipo de Pep.

Y para terminar, magia pura en ataque. El ya asentado Phil Foden cogería por derecha el lugar de Mahrez para que Jack Grealish juegue de 7 y de esta manera puedan encontrar por el medio a un Harry Kane que si se cansó de hacer goles en Tottenham estando muchas veces ‘solo’, aquí podría romper con todas las marcas y por qué no, el récord de 33 anotaciones en una temporada de la Premier League.

Así es el SuperCity que quiere Pep Guardiola. Uno donde además contaría en el banco con nombres de la talla de Stones, Ferrán Torres, Riyad Mahrez y Bernardo Silva. ¿Invencibles si llegan Harry Kane y Jack Greaslish?

