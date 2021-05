VER EN VIVO y EN DIRECTO Levante vs. Cadiz | Qué canal de TV transmite el partido por La Liga en el Ciutat de València

Este viernes 21 de mayo Levante y Cadiz le darán cierre a la temporada regular de La Liga de España. Ambos chocarán por la fecha 37 del campeonato que definirán Atlético Madrid y Real Madrid y aquí en Bolavip te contamos por qué canal de TV podrás VER EN VIVO y EN DIRECTO el partido que se disputará en el Ciutat de València.

Levante cumplió con su objetivo: zafar de la zona de descenso directo. A pesar de la mala racha del final (siete partidos sin ganar: cinco derrotas y dos empates), el equipo comandado técnicamente por Paco López terminará el campeonato sin mayores sobresaltos y jugará otro año en la máxima categoría de España.

�� #LaPrevia del #LevanteCádiz



�� Mañana se vivirá el primer #LevanteCádiz de #LaLigaSantander en el Ciutat de València.



�� Anteriormente nos hemos enfrentado en la casa del @LevanteUD en #LaLigaSmartBank pic.twitter.com/gvQ1Addmtb — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) May 20, 2021

Enfrente, la situación de Cadiz es similar. Los dirigidos por Álvaro Cervera perdieron los últimos dos encuentros (Osasuna y Elche), pero igualmente cerraron una buena temporada decimosegundo con 43 puntos. Ahora, cerrarán el torneo vs. Levante con la idea de volver a la victoria y la cabeza puesta en reforzarse bien en el verano para disputar el próximo torneo.

¿Cómo terminó el último duelo entre ambos?

La última vez que Cadiz y Levante se vieron las caras fue el 19 de enero de este año por la fecha 19. ¿Cómo terminó el duelo? 2-2, gracias a los goles de Alberto Perea y Juan Cala para Cadiz y un doblete de Roger Martí para Levante.

Levante vs. Cadiz: ¿a qué hora y dónde ver el partido por La Liga?

Levante vs. Cadiz se llevará a cabo este viernes 21 de mayo en el Estadio Ciutat de València.

Horario y canal de TV según cada país:

España: 21:00 horas por Movistar+ y Movistar Laliga

Argentina: 16:00 horas por DirecTV Sports

Uruguay: 16:00 horas por DirecTV Sports

Brasil: 16:00 horas Sin TV confirmada

Chile: 15:00 horas por DirecTV Sports

Paraguay: 15:00 horas por DirecTV Sports

Colombia: 14:00 horas por DirecTV Sports

Ecuador: 14:00 horas por DirecTV Sports

México: 14:00 horas por Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Estados Unidos: 12:00 horas PT / 15:00 ET por beIN SPORTS XTRA

Lee También