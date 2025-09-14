Es tendencia:
La indirecta de Robert Lewandowski al Barcelona por su ausencia en el inicio de la temporada

El polaco explicó los motivos por los que se produjo la lesión que lo mantiene al margen del esquema de Hansi Flick.

Germán Carrara

Robert Lewandowski explicó que su lesión se debió a la gran cantidad de viajes en autobuses y al mal descanso durante la pretemporada por Asia.
© Getty ImagesRobert Lewandowski explicó que su lesión se debió a la gran cantidad de viajes en autobuses y al mal descanso durante la pretemporada por Asia.

Robert Lewandowski reveló, en una reciente entrevista con ‘The Times’, el inusual motivo detrás de su última lesión, la misma que lo mantiene alejado de las canchas en el comienzo de la temporada del Barcelona de Hansi Flick (ya se perdió el partido por el Trofeo Joan Gamper y las primeras 4 fechas de LaLiga 2025/2026).

El polaco, que a sus 36 años afirma tener todavía “dos o tres años a buen nivel”, no sufrió una lesión muscular convencional, sino una molestia causada por las condiciones de la gira de pretemporada que el Barça realizó por Asia, más precisamente por Japón y Corea.

Según contó el propio jugador, el problema físico que lo mantiene al margen no fue un desgarro (como trascendió en algunos medios de comunicación de España), sino una afectación en los nervios de su pierna izquierda, lesión que se debió a la acumulación de “demasiados viajes y traslados en autobuses” y al mal descanso en una “cama poco fiable”.

Estas condiciones, siempre en base con lo declarado por Lewandowski, terminaron por provocarle un malestar en el bíceps femoral de su muslo, del que ya estaría completamente recuperado y listo para volver a sumar minutos, en cuanto el alemán Hansi Flick lo considere.

Por otro lado, el goleador polaco fue consultado sobre su rol en un vestuario culé plagado de jóvenes, a quienes ve diferentes a cómo era él a su edad: “Vengo de una generación diferente y tuve que aprender a no pensar como un adolescente… Antes, gritar era una forma de motivar, ahora, si gritas mucho, esta generación no reacciona de la misma manera. No les gusta que les griten”.

Robert Lewandowski espera estar en el debut de la Champions League

Robert Lewandowski ya se habría recuperado de su lesión, por lo que estaría en condiciones de regresar a la acción en cualquier momento. De hecho, su presencia es una posibilidad en el encuentro ante el Valencia de este domingo 14 de septiembre por la cuarta jornada de LaLiga.

De ser así, tendría chances de meterse en el once inicial en el duelo que el Barcelona debe afrontar por la primera jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League como visitante contra el Newcastle, este jueves 18 de septiembre a las 21:00 horas de Europa Central.

