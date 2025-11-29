Piero Hincapié sigue luchando por ganarse un lugar en el equipo titular de Arsenal. El jugador ecuatoriano ahora sumaría más minutos, pero ante la falta de titularidad, ahora desde un grande de Europa, dos hinchas terminaron pidiendo su fichaje.

En una entrevista publicada por Darío Araujo Pluas, se ve como dos hinchas de Atlético de Madrid piden el fichaje de Piero Hincapié. Incluso los aficionados proponen un intercambio con Lenglet. El central ecuatoriano ya los enfrentó en varias ocasiones.

Este gran nivel de Piero Hincapié ha servido para que el ecuatoriano interese a varios equipos grandes. En este pasado mercado de fichajes, Atlético de Madrid fue uno de los que más cerca de ficharlo estuvo, pero por problemas económicos no lo terminó haciendo.

Ahora Piero es suplente en Arsenal y tiene que pelear por hacerse con un lugar en una de las mejores defensas del mundo. El ecuatoriano viene de un gran performance con Arsenal ante Tottenham y se espera que pueda sumar minutos ante Chelsea en la siguiente jornada.

Para muchos, Hincapié no tomó la mejor decisión al irse a Arsenal, ya que como ha terminado pasando el ecuatoriano no es fijo en el once y apenas suma minutos desde el “vamos”. No obstante, fue decisión de él emprender este viaje porque también tenía ofertas de, por ejemplo, Tottenham o Chelsea.

Atlético de Madrid estuvo preguntando por Piero Hincapié, sin embargo, las negociaciones se estancaron en el precio. Leverkusen demandaba más de 50 millones por él, pero el equipo de España no estaba dispuesto a pagar esa cantidad por un defensor, algo que Arsenal sí acordó.

Los números de Piero Hincapié en esta temporada

Piero Hincapié, en todo lo que va de temporada, ha jugado un total de 8 partidos entre todas las competencias. Ya ha sumado más de 400 minutos, pero no se ha podido establecer como titular o primer recambio, esto producto también de la lesión que sufrió apenas llegó.

¿Qué canal pasa el partido de Chelsea vs Arsenal por la Premier League?

El gran Derby de Londres entre Chelsea y Arsenal se podrá ver para Ecuador por los canales de ESPN y también los diferentes planes de Disney+. Ambos clubes vienen de una gran jornada de Champions League, venciendo a FC Barcelona y Bayern Múnich respectivamente.

