La ‘maldición’ a la que le teme España para la Copa del Mundo 2026

La Selección de España es, sin dudas, una de las tres grandes candidatas para alzar la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Principalmente, porque viene de ser finalista de las últimas dos Ligas de Naciones de la UEFA (una se la ganó a Croacia y la otra la perdió con Portugal) y porque es la vigente ganadora de la Euro.

Además, en las Eliminatorias para el certamen global reúne 5 victorias de 5 posibles, con 19 goles a favor y ninguno en contra, cifras que lo mantienen al borde de la clasificación directa (debe jugar el último partido de su grupo con Turquía) y que, además, lo ayudaron para derribar a Argentina y hacerse con el primer puesto del Ranking FIFA.

Pero ver desde lo más alto a todo el resto de los combinados nacionales afiliados al ente que regula el fútbol en el planeta, es algo que, contrariamente a lo que se puede pensar, mantiene intranquilos a los españoles en la previa de lo que será la Copa Mundial (que comenzará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca y que finalizará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey).

Resulta que, desde que la FIFA estableció el ranking en 1992, ninguna selección que llegó como líder al Mundial lo terminó ganando. Le pasó a Alemania en Estados Unidos 1994, a Brasil en Francia 1998, a Francia en Corea y Japón 2002, a Brasil nuevamente en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, justamente a España en Brasil 2014, a Alemania de nuevo en Rusia 2018 y finalmente a Francia en Qatar 2022.

Al respecto, los medios de comunicación de España ya advierten de esta tendencia, pues se encaminan a llegar a la Copa Mundial 2026 en la cima. ”Ninguna selección que ha llegado como número 1 del ranking FIFA a la fase final del Mundial ha terminado ganando el campeonato. Brasil, la más perjudicada”, publicó el Diario AS.

España busca quedarse con la Finalissima antes de la Copa del Mundo 2026

La Selección de España, antes de su presentación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, tiene en su calendario el desafío de la Finalissima con Argentina. Al quedar libre para el mes de marzo -fecha que la UEFA se guardó para la disputa del Repechaje-, se medirá ante la Albiceleste, posiblemente, en Doha, entre el jueves 26 y el sábado 28.