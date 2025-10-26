La Premier League dio un vuelco absolutamente inesperado el último mes. Es que el Liverpool, vigente campeón, perdió sus últimos cuatro partidos por la liga inglesa (en el medio también cayó con el Galatasaray por la Fase de Liga de la UEFA Champions League), retrocediendo abruptamente en la tabla de posiciones, pasando de la cima al sexto escalón.

Había iniciado con la misma fuerza que culminó la campaña anterior. De hecho, parecía que una vez más se iba a encaminar sin problemas al título del ámbito local. Comenzó con un 4 a 2 sobre el Bournemouth, 3 a 2 al Newcastle, 1 a 0 al Arsenal, 1 a 0 al Burnley, 2 a 1 al Everton y 2 a 1 al Crystal Palace. Además, derrotó 3 a 2 al Atlético de Madrid en su debut en la Liga de Campeones de Europa y 2 a 1 al Southampton en su duelo por la Tercera Ronda de la EFL Cup. Es decir, mejor no podía empezar.

Sin embargo, de un momento a otro, esa solidez se desmoronó. Tras el tropezón con el Crystal Palace 2 a 1, nada volvió a ser igual para los dirigidos por Arne Slot. A su vuelta de Turquía, en donde fueron superados por el Galatasaray, perdieron 2 a 1 con el Chelsea, 2 a 1 con el Manchester United y 3 a 2 con el Brentford. El único contraste fue el contundente 5 a 1 ante el Eintracht Frankfurt.

Caso contrario es el Manchester United, en donde todo estuvo a punto de estallar por los aires. Porque resulta que viene de quedar decimoquinto en la tabla de la Premier League de la campaña pasada, lo que se traduce en la nula participación en competencias internacionales (resultado que no solo impacta en el aspecto deportivo, sino también en el económico).

Caras de preocupación de los jugadores del Liverpool al caer con el Brentford. Getty Images.

Luego de recolectar solo 7 unidades de las primeras 18 que se pusieron en juego en la liga inglesa (además de haber sido eliminado de la EFL Cup por el Grimsby, un equipo de la cuarta categoría), ya hilvanó tres partidos ganados de manera consecutiva, seguidilla que le permitió, ya con 16 puntos, escalar posiciones hasta la zona de clasificación a la Champions League.

Además, disipó bastante los rumores respecto al cese de Ruben Amorim, quien aún está bajo la lupa tanto de los hinchas como de las autoridades del Manchester United por los resultados adversos (el portugués lleva 52 encuentros dirigidos en el Manchester United, de los cuales 22 fueron victorias, 21 culminaron en derrotas y los otros 9 terminaron en empates).

Próximos compromisos del Liverpool y de Manchester United en la Premier League

El próximo compromiso del Liverpool en la Premier League será el sábado 1 de noviembre, cuando reciba al Aston Villa en Anfield en un partido correspondiente a la Jornada 10. Por su parte, el Manchester United también disputará su próximo encuentro de liga en la misma jornada, pero lo hará como visitante, enfrentándose al Nottingham Forest en The City Ground.

DATOS CLAVE

El Desplome Repentino del Liverpool: tras un inicio de temporada muy sólido y estar en la cima, el equipo se desmoronó luego de la derrota ante el Crystal Palace, perdiendo sus últimos cuatro partidos de liga, cayendo del primer puesto al sexto lugar de la tabla. El Resurgimiento del Manchester United: pasó de una situación crítica (con una campaña anterior muy mala y rumores de despido de su entrenador, Ruben Amorim) a encadenar tres victorias consecutivas en la Premier League. Esta racha de triunfos le ha permitido escalar en la tabla hasta la zona de clasificación para la Champions League. Próximos Duelos de Liga: Los próximos compromisos de ambos equipos en la Premier League son cruciales: el Liverpool recibirá al Aston Villa y el Manchester United visitará al Nottingham.

